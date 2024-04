Delivery Hero wächst erneut - Prognose angehoben

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Ein robustes Wachstum stimmt Delivery Hero optimistischer.

Der Essenslieferant hob am Donnerstag seine Ziele für das Umsatzwachstum in diesem Jahr an. "Wir hatten einen großartigen Start ins Jahr 2024", sagte Firmenchef Niklas Östberg. Sein Unternehmen sei auf einem guten Weg, weiter profitabel zu wachsen.

Zum Jahresauftakt stiegen der Bruttowarenwert (GMV) den Angaben zufolge um acht Prozent und der Umsatz um 21 Prozent. Daher rechnet Delivery Hero nun mit einem Anstieg der Erlöse im Gesamtjahr um 18 bis 21 statt 15 bis 17 Prozent. Die Gewinnmarge habe sich im ersten Quartal um 0,6 Prozentpunkte auf 7,7 Prozent verbessert. Das Unternehmen wies zudem darauf hin, dass die Liquidität bei 1,8 Milliarden Euro liege. Der geplatzte Verkauf des defizitären Südostasien-Geschäfts der Tochter Foodpanda hatte vor einigen Monaten Spekulationen um eine Kapitalerhöhung bei Delivery Hero geschürt.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)