EQS-News: DATAGROUP stellt Vorstand und oberste Führungsstruktur für die nächste Wachstumsstufe neu auf

DATAGROUP stellt Vorstand und oberste Führungsstruktur für die nächste Wachstumsstufe neu auf



25.04.2024 / 07:30 CET/CEST

Finanzvorstand Oliver Thome scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen aus, um sich einer anderen Herausforderung zu stellen

Vorstandsvorsitzender Andreas Baresel wird seine Aufgaben übernehmen

Die beiden bestehenden Vorstände Andreas Baresel und Dr. Sabine Laukemann führen die Wachstumsstrategie der DATAGROUP fort

Die bestehende Bereichsvorstandsebene wird ausgebaut

Pliezhausen, 25.04.2024. DATAGROUP (WKN A0JC8S) stellt die oberste Führungsstruktur für die nächste Wachstumsstufe neu auf. Oliver Thome, seit Oktober 2021 Mitglied des Vorstands und für die Ressorts Finanzen, Investor Relations und M&A verantwortlich, scheidet auf eigenen Wunsch mit Wirkung zum 30. April 2024 aus dem Unternehmen aus, um sich einer neuen Herausforderung zu stellen. Seine Aufgaben werden zukünftig vom Vorstandsvorsitzenden Andreas Baresel übernommen. Der Vorstand besteht damit aus Andreas Baresel und Dr. Sabine Laukemann und wird zukünftig von einer erweiterten Ebene aus Bereichsvorständen unterstützt. Damit legt DATAGROUP eine robuste und zukunftsorientierte Basis für skalierbares weiteres Wachstum und Innovation.

„Wir bedauern, respektieren aber den Wunsch von Herrn Thome, aus unserem Unternehmen auszuscheiden. Er hat in der Zeit seiner Tätigkeit an der Spitze der Ressorts Finanzen, Merger & Acquisition sowie Investor Relations einen wertvollen Beitrag zur Fortentwicklung der DATAGROUP SE geleistet. Hierfür möchte ich ihm im Namen des Aufsichtsrats meinen Dank aussprechen. Für seine persönliche und berufliche Zukunft wünschen wir Herrn Thome alles Gute“, sagt Heinz Hilgert, Aufsichtsratsvorsitzender der DATAGROUP SE.

Andreas Baresel verantwortet zukünftig als CEO und CFO die Ressorts Finanzen, M&A und Investor Relations sowie das Leistungsportfolio. Dr. Sabine Laukemann zeichnet für Organisation, Legal, Personal, Unternehmenskommunikation und ESG verantwortlich.

Auf Basis eines anhaltend guten Auftragseingangs und starker Nachfrage nach CORBOX Services rechnet DATAGROUP mittelfristig mit einem deutlichen Wachstumsschub. Zudem verändern die Zukunftstreiber Künstliche Intelligenz, Cyber Security und Cloud den IT-Services-Markt stark. Um für diese Entwicklung und die damit verbundenen zusätzlichen Wachstumschancen optimal aufgestellt zu sein, werden die beiden Vorstände Andreas Baresel und Dr. Sabine Laukemann zukünftig von zwei Bereichsvorständen unterstützt.

Mark Schäfer übernimmt als Bereichsvorstand Produktion die Verantwortung für dieses Ressort von Andreas Baresel. Er ist seit 2019 bei DATAGROUP und bringt langjährige Erfahrung aus der IT-Produktion und der Service-Erbringung unter anderem bei T-Systems International mit. Bisher war er als Leiter des konzernweiten IT Service Managements, des zentralen IT-GRC (Governance, Risk & Compliance) und als Chief Information Security Officer tätig. Als Bereichsvorstand verantwortet er nun die Ressorts Produktion, IT Service Management und IT-GRC. Damit ist er auch für die KI-basierte Automatisierung und weitere Produktivitätssteigerung der IT-Service-Produktion zuständig.

Alexandra Mülders ist seit 2010 bei DATAGROUP als Geschäftsführerin einer der wachstumsstärksten CORBOX-Einheiten tätig. Seit 2023 ist sie Bereichsvorständin Vertrieb und verantwortet das organische Wachstum von DATAGROUP mit besonderem Fokus auf das Full-Service-Outsourcing-Produkt.

Die umgesetzte Neuordnung des Vorstandes ist die Basis für die Erreichung der ehrgeizigen unternehmerischen Mittelfristziele.

