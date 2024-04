EQS-News: PALFINGER AG mit hervorragendem Ergebnis im 1. Quartal

EQS-News: Palfinger AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

PRESSEMITTEILUNG Bergheim, Österreich am 26. April 2024

PALFINGER AG mit hervorragendem Ergebnis im 1. Quartal

Umsatz von EUR 578,5 Mio., Bestmarken im EBIT von EUR 54,7 Mio. und Konzernergebnis von EUR 32,5 Mio.

Gute Entwicklung in Nordamerika, Asien und im Bereich Marine

Anhaltend geringer Auftragseingang in europäischen Kernmärkten

in Mio. EUR Q1/2022 Q1/2023 Q1/2024 % Umsatz 485,6 591,6 578,5 -2,2 % EBITDA 49,1 69,6 76,6 +10,1 % EBITDA-Marge in % 10,1 11,8 13,3 – EBIT 30,4 48,9 54,7 +11,9 % EBIT-Marge in % 6,3 8,3 9,5 – Konzernergebnis 13,6 25,6 32,5 +27,0 % Mitarbeiter1) 12.049 12.518 12.776 –

1) Stichtagswerte von konsolidierten Konzernunternehmen werden ohne Equity-Beteiligungen sowie ohne überlassene Arbeitskräfte angegeben.

Die PALFINGER AG verzeichnete im 1. Quartal 2024 einen Umsatz von EUR 578,5 Mio., ein operatives Ergebnis (EBIT) von EUR 54,7 Mio. sowie ein Konzernergebnis von EUR 32,5 Mio. Damit erreicht PALFINGER sein stärkstes EBIT und Konzernergebnis in einem ersten Quartal. Dem stehen ein höchst herausforderndes Wirtschaftsumfeld, geopolitische Unsicherheiten und dadurch geschwächte Kernmärkte in Europa gegenüber.

Geringere Auftragseingänge in Europa, aber positive Entwicklungen in Nordamerika (NAM) und Asien (APAC)

PALFINGERs größte Wachstumsregion NAM verzeichnete im 1. Quartal 2024 weitere Ergebnissteigerungen und einen erhöhten Produktionsoutput bei Servicekranen und Hubarbeitsbühnen. APAC verzeichnete eine starke Nachfrage nach Ladekranen in Indien. In China ist nach wie vor kein positiver Trend erkennbar.

In der Region EMEA sorgten makroökonomische und geopolitische Verwerfungen weiterhin für niedrige Auftragseingänge, insbesondere in den europäischen Kernmärkten Deutschland, Frankreich und Skandinavien. Das südliche Europa, vor allem Spanien und Portugal, entwickelt sich weiterhin sehr positiv. Verantwortlich dafür sind der starke Tourismus und Infrastrukturprojekte.

„Bei PALFINGER begegnen wir Herausforderungen vorausschauend, flexibel und rasch. Dank unseres breiten Produktportfolios und gezielten Maßnahmen in Wachstumsregionen wie Nordamerika, aber auch im Bereich Marine, schaffen wir auch in schwierigen Zeiten Resilienz“, sagt Andreas Klauser, CEO der PALFINGER AG.

Starke Entwicklung im Marine-Bereich

Aufträge von Offshore-Windparkprojekten unter anderem in Japan und Taiwan sowie Zuwächse im Service von Kreuzfahrtschiffen und bei Offshore- und Marine-Kranen führten im Bereich Marine zu einem Umsatzwachstum von rund 30 Prozent und einer deutlichen Profitabilitätssteigerung. Auch der Auftragseingang befindet sich nach wie vor auf sehr hohem Niveau.

Erfolgreich platziertes Schuldscheindarlehen unterstreicht Fokus auf Nachhaltigkeit

PALFINGER platzierte im 1. Quartal 2024 ein deutlich überzeichnetes ESG-linked Schuldscheindarlehen in der Höhe von EUR 160 Mio. zu attraktiven Konditionen. Diese sind an zwei Nachhaltigkeits-KPIs gebunden: die produktbezogenen CO

2

Emissionen und die Unfallrate. Mit dem Schuldscheindarlehen werden abreifende Darlehen refinanziert und geplante Investitionen realisiert.

Ausblick

Im aktuell schwierigen und geopolitisch unsicheren Umfeld erwartet PALFINGER profitables Wachstum in NAM, APAC und im Bereich Marine. Aufgrund des anhaltend geringen Auftragseingangs in der Region EMEA wurde die Produktion abgesenkt. Für das Gesamtjahr werden ein leichter Umsatzrückgang im Vergleich zu 2023 (Umsatz EUR 2.446 Mio.) und ein EBIT von rund 20 Prozent unter jenem des Rekordjahres 2023 (EBIT EUR 210,2 Mio.) erwartet. Die Finanzziele für 2027 – EUR 3,0 Mrd. Umsatzmarke, 10 Prozent EBIT-Marge und 12 Prozent ROCE – bleiben aufrecht.

ÜBER DIE PALFINGER AG

Das internationale Technologie- und Maschinenbauunternehmen PALFINGER ist der weltweit führende Produzent und Anbieter innovativer Kran- und Hebelösungen. Mit rund 12.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (ohne Berücksichtigung überlassener Arbeitskräfte), 30 Fertigungsstandorten und einem weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerk von rund 5.000 Stützpunkten stellt sich PALFINGER den Herausforderungen seiner Kunden und schafft daraus Mehrwert. PALFINGER setzt dabei konsequent seinen Weg als Anbieter innovativer, smarter Komplettlösungen mit gesteigerter Effizienz und besserer Bedienbarkeit fort und nutzt die Potenziale der Digitalisierung entlang der gesamten Produktions- und Wertschöpfungskette.

Die PALFINGER AG notiert seit 1999 an der Wiener Börse und erzielte 2023 einen Rekordumsatz von EUR 2,45 Mrd..

Rückfragehinweis:

Hannes Roither | Konzernsprecher | PALFINGER AG

T +43 662 2281-81100 |

h.roither@palfinger.com

Text und entsprechendes Bildmaterial stehen unter „News“ auf der Internetseite

www.palfinger.ag

,

www.palfinger.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Palfinger AG

