ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Aixtron auf 28 Euro - 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aixtron von 30 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Simon Coles nahm in seiner am Montag vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht nur kleine Anpassungen vor. Der Anlagebauer für die Halbleiterbranche liege soweit gut in der Spur. Coles sieht mindestens zwei Jahre Wachstum, bleibt aber unter den Markterwartungen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2024 / 17:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2024 / 03:00 / GMT