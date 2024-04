ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Ionos auf 'Buy' - Ziel 28 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ionos mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Usman Ghazi rechnet in seinem Ausblick vom Freitagnachmittag mit einer operativen Ergebnissteigerung um 22 Prozent gegenüber dem ersten Quartal des Vorjahres./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2024 / 16:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben