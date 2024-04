Das Private Banking der BKB erhält erneut das Prädikat «AUSGEZEICHNET»

Basler Kantonalbank / Schlagwort(e): Sonstiges

Das Wirtschaftsmagazin BILANZ hat auch dieses Jahr das Private Banking von 100 Schweizer Banken mittels Mystery Shopping auf den Prüfstand gestellt. Die Basler Kantonalbank (BKB) erhält 2024 erneut das Gütesiegel «AUSGEZEICHNET» und gehört damit zu den besten Anlagebanken des Landes.

Die Spezialistinnen und Spezialisten des Private Banking der Basler Kantonalbank begleiten ihre Kundinnen und Kunden in einer umfassenden Beratung individuell bei der Umsetzung ihrer finanziellen Pläne und Ziele. Die dafür notwendigen Kompetenzen und Methoden hat die BILANZ mit ihrem jährlichen Mystery Shopping für Bankprodukte und Beratungsdienstleistungen überprüft. Dafür fragte die BILANZ bei 100 internationalen, nationalen, regionalen und privaten Banken in der Schweiz nach einer Offerte für die Anlage eines grossen Vermögens. Eine Jury prüfte die Leistungen der Private Banker in Bezug auf die Qualität der Resonanz auf die Anfrage, die Kosten, die Ganzheitlichkeit des Angebots, Transparenz, Risikoaufklärung und Portfoliostruktur. Das Resultat: Die BKB erhält auch 2024 das Gütesiegel «AUSGEZEICHNET». Damit gehört die BKB zu den besten Anlagebanken des Landes.

Ein starkes Fundament: Vertrauen, Sicherheit und Nähe

Vertrauen, Sicherheit und Nähe sind die Werte, für die die BKB als Kantonalbank steht. Sie gelten auch für das Private Banking mit seiner umfassenden und individuellen Beratung vor Ort in Basel. Mit erstklassigen, bedürfnisorientierten Finanzdienstleistungen und einer zielbasierten Beratung fördert die Basler Kantonalbank den finanziellen Wohlstand ihrer Kundinnen und Kunden und hilft ihnen, ihre Lebensziele zu erreichen.

Markus Hipp, Leiter Vertrieb Privatkunden, beschreibt die Private-Banking-Philosophie der BKB wie folgt: «Das Private Banking ist eine der anspruchsvollsten Disziplinen im Bankgeschäft. Das Vertrauen der Kundinnen und Kunden ist ein kostbares Gut. Um es mit erstklassigen Leistungen täglich aufs Neue zu verdienen, baut unser Private Banking auf fünf Pfeilern auf: Kompetenz, Kundennähe, Engagement, Empathie und Pragmatismus. Mit der erneuten Auszeichnung beweist die BKB, dass es ihr wieder gelungen ist, diese Qualitäten zu demonstrieren. Ich danke unseren Mitarbeitenden, die zur Auszeichnung beigetragen haben.»



Weitere Informationen zum Private Banking der BKB auf https://www.bkb.ch/privatebanking.

