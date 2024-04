Trading-Chance Procter & Gamble: Evening Star an massivem Kreuzwiderstand

Werbung

Umwerfend waren die Ergebnisse, die Procter & Gamble für das jüngste Quartal am 19. April vorlegte, nicht. Zwar stieg die Aktie nach anfänglichem Minus trotzdem, aber das dürften eher charttechnisch motivierte Rettungskäufe gewesen sein. Die jetzt nicht nur in eine potenziell bärische Candlestick-Formation übergingen, sondern auch an einen massiven Kreuzwiderstand geführt haben: Eine Trading-Chance Short.

Das Bild, das die Ergebnisse des abgelaufenen, bei Procter & Gamble dritten Geschäftsjahresquartals zeichneten, war eines, mit dem man bei Herstellern von Konsumgütern des täglichen Gebrauchs rechnen kann: Solide, aber ohne jede Dynamik. Der Gewinn pro Aktie bewegte sich in den letzten Jahren kaum … und die Anhebung der Gesamtjahresprognose, die mit der Quartalsbilanz einherging, war so minimal, dass man sie ignorieren konnte. Und derzeit rechnen die Analysten nicht damit, dass die Dynamik zeitnah in die Gewinne zurückkehrt:

Der Verbleib im mittelfristigen Trendkanal ist die wahrscheinlichere Variante

Der momentan für das laufende sowie für die beiden Folgejahre vermutete Anstieg beim Gewinn pro Aktie liegt um die zehn Prozent jährlich. Und auch das müsste erst einmal gelingen. Dafür ist die Aktie mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 26 auf Basis der durchschnittlichen Gewinnschätzung für das am 30.6. endende Geschäftsjahr 2023/2024 eher zu teuer bewertet. Und auch, wenn das durchschnittliche Analysten-Kursziel mit 171 US-Dollar ein wenig höher liegt: Dass die Procter & Gamble-Aktie in nächster Zeit Bäume ausreißen würde, erwartet man nicht.

Quelle: marketmaker pp4

Daher gäbe es derzeit keine Argumente, warum Procter & Gamble den laufenden Aufwärtstrendkanal, den Sie hier in einem längerfristigen Chart auf Wochenbasis sehen, nach oben verlassen sollte. Zumal wir hier ebenfalls sehen, dass die obere, zuletzt nahe gekommene Begrenzungslinie mit den markanten Hochs aus der ersten Jahreshälfte 2022 einen massiven Kreuzwiderstand bildet. Dass die Trader diese Hürde erkennen und entsprechend agieren, sieht man im kurzfristigen Chartbild auf Tagesbasis:

Evening Star als potenzielle Abwärtswende-Formation

Wir sehen hier, dass die Aktie als Reaktion auf die am 19.4. vorgelegte Bilanz zunächst fiel, dann aber, definitiv nicht zufällig, in dem Moment nach oben drehte, als der Kurs die Kreuzunterstützung aus einer im Herbst entstandenen Supportzone und der 200-Tage-Linie touchierte. Das waren offenbar Käufe derer, die unbedingt ein bärisches Signal verhindern wollten, nur:

Quelle: marketmaker pp4

Der Anstieg führte nicht allzu weit. Knapp unter dem oben genannten, massiven Kreuzwiderstand entstand in den vergangenen drei Handelstagen ein „Evening Star“ im Candlestick-Chart (weiße Kerze, Doji, rote Kerze), die zwar erst dann als „gültig“ anzusehen wäre, wenn heute oder in allernächster Zeit eine weitere, bestätigende rote Kerze folgt. Aber so nahe an einem derart markanten Widerstand ist das, vor allem mit Querblick auf die teure Bewertung der Aktie, für risikofreudige Akteure bereits eine interessante Basis für einen Short-Trade.

Short-Trade knapp unter Kreuzwiderstand

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 190,810 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 5,4. Den Stop Loss würden wir bei 168 US-Dollar in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat beim derzeitigen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0720 einem Kurs von ca. 2,08 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Procter & Gamble lautet HS41Y7.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 164,32 USA-Dollar, 164,98 US-Dollar, 165,35 US-Dollar

Unterstützungen: 155,32 US-Dollar, 153,15 US-Dollar, 161,63 US-Dollar, 145,20 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Procter & Gamble

Basiswert Procter & Gamble WKN HS41Y7 ISIN DE000HS41Y79 Basispreis 190,810 US-Dollar K.O.-Schwelle 190,810 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent HSBC Hebel 5,4 Stop Loss Zertifikat 2,08 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

