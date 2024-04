EQS-News: ADS-TEC Energy (ADSE) gibt die Ergebnisse für das Gesamtjahr 2023 bekannt und informiert über den aktuellen Geschäftsverlauf

Emittent / Herausgeber: ADS-TEC Energy GmbH / Schlagwort(e): Jahresergebnis

ADS-TEC Energy (ADSE) gibt die Ergebnisse für das Gesamtjahr 2023 bekannt und informiert über den aktuellen Geschäftsverlauf



30.04.2024 / 14:29 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NÜRTINGEN, Deutschland - 30. April 2024 – ADS-TEC Energy plc (“ADS-TEC Energy,” “ADS-TEC ,” “Company,” “we,” “our” or “us”) (NASDAQ: ADSE), ein weltweit führender Anbieter von batteriegepufferter, ultraschneller Ladetechnologie, gibt heute die geprüften Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 bekannt und liefert ein Update zu den jüngsten Zahlen und Entwicklungen des Unternehmens.

Finanzielle Highlights für das Gesamtjahr 2023

Das vierte Quartal 2023 setzte einen neuen Rekord in der Geschichte des Unternehmens mit einem Umsatz von ca. 50,3 Mio. Euro

Der Bereinigte EBITDA für das vierte Quartal lag bei rund 4,6 Mio. Euro. Somit war dieses das erste profitable Quartal des Unternehmens

Umsatzerlöse im Gesamtjahr 2023 in Höhe von etwa 107,4 Mio. Euro, verglichen mit rund 26,4 Mio. Euro im Gesamtjahr 2022

Bereinigtes EBITDA für das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von ca. -16,3 Mio. EUR, verglichen mit einem bereinigten EBITDA für das Geschäftsjahr 2022 von ca. -29,4 Mio. EUR

Betriebliche Aufwendungen für das Gesamtjahr 2023 in Höhe von etwa 44,5 Mio. Euro, verglichen mit rund 33 Mio. Euro im Gesamtjahr 2022

Ende des Gesamtjahres 2023 mit rund 29 Mio. Euro an liquiden Mittel

Bestätigung der Umsatzprognose für 2024 von mindestens 200 Mio. Euro

Operative Highlights 2023-2024

Über 1.500 batteriegepufferte Ultraschnellladepunkte installiert

Mehr als 2.500 batteriegepufferte Ultraschnellladepunkte verschifft und geliefert.

Kundenerwartungen sind übertroffen: Ladepunkte sind sehr hoch frequentiert.

Starke Dynamik bei der Gewinnung neuer Blue-Chip-Kunden mit dem Potenzial für künftiges Wachstum. Das wiederum führt zu steigendem Anteil der wiederkehrenden Serviceeinnahmen an Umsatz und Gewinn.

Optimierte Produktionsprozesse mit einer jährlichen Produktionskapazität von 5.000 ChargeBoxen, 10.000 Dispensern und mehr als 6.000 ChargePost-Systemen.

Fortschreitende geografische Expansion mit Aktivitäten in mehr als 15 Ländern, nachdem das Wachstum vorwiegend von Deutschland getragen wurde.

Anzeichen auf dem US-Markt für steigende Nachfrage mit zunehmendem Interesse an ADS-TEC-Produkten. Die für Anfang 2025 erwartete Einführung von ChargePost wird dem Wachstum einen erheblichen Schub verleihen.

ADS-TEC Energy hat starke neue Partnerschaften mit Unternehmen wie Caverion, Greenman Energy, Paragon, Nouria, Ford Dealerships und Alabama Power gebildet.

Starkes personelles Wachstum durch mehrere wichtige Ernennungen ins Board und Management: Dr. Sonja Harms, Dr. Andreas Fabritius und Alwin Epple, sowie ein neuer SVP, Renato Gross, im US-Büro von ADS-TEC Energy.

Ausblick 2024

Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Umsatz von über 200 Mio. Euro erwartet

Erwartung eines positiven EBITDA im Gesamtjahr 2024

Basierend auf dem aktuellen Auftragsbestand wird erwartet, dass der Großteil der Umsätze im 2. Halbjahr 2024 verbucht wird

Die Systeme von ADS-TEC Energy sind mit einer Betriebszeit von über 97 % die besten ihrer Klasse. Die erfolgreichen Anwendungsfälle steigern die Nachfrage bestehender Kunden und ziehen neue Kunden an

Es wird immer deutlicher, dass Ladegeräte mit 50-70 kW veraltet sind, da die neuen Elektrofahrzeuge mit höheren Geschwindigkeiten laden können. Dies wird zu einem Austauschzyklus führen, von dem ADS-TEC Energy profitiert, da 50-kW-Ladegeräte, die hauptsächlich an Netzen mit begrenztem Zugang eingesetzt werden, leicht mit den batteriegepufferten Systemen von ADS-TEC Energy aufgerüstet werden können, anstatt kostspielige Umbauten vorzunehmen.

Die oben genannten Faktoren stimmen zuversichtlich, dass die Dynamik in der zweiten Jahreshälfte und das hohe Wachstum bis 2025 und darüber hinaus anhalten werden

Thomas Speidel, CEO von ADS-TEC Energy, kommentierte: „Ich bin äußerst zufrieden mit unserem Rekordumsatzwachstum im Jahr 2023 und der starken Prognose für 2024. Wir hatten unser erstes positives EBITDA-Quartal im vierten Quartal 2023, und ich bin zuversichtlich, dass dies ein Wendepunkt in Richtung eines positiven EBITDA im Geschäftsjahr 2024 ist. Wir befinden uns mitten in einer großen Transformation und konzentrieren uns weiterhin auf die Skalierung unseres Geschäftsmodells. Es ist klar, dass eine so große Transformation nicht ohne Widerstand oder Verzögerungen vonstattengehen wird. Die Gewinner werden diejenigen sein, die dranbleiben, und wir freuen uns über unseren stark wachsenden Kundenstamm. Die Zukunft wird elektrisch sein, das steht fest. Wir waren in der Lage, ein robustes Wachstum sowohl bei neuen als auch bei bestehenden Blue-Chip-Kunden zu erzielen. Die Nachfrage in Europa war 2023 sehr stark, angetrieben durch fortgesetzte Investitionen in die Ladeinfrastruktur, was sich in der soliden Leistung unseres europäischen Kundenstamms widerspiegelt, und wir sind sehr zuversichtlich, was unsere Aktivitäten in Nordamerika angeht, die von unserem US-Team und dem Management vorangetrieben werden. Wir gehen davon aus, dass sich diese starke Nachfrage auch 2024 fortsetzen wird und sind sehr optimistisch, was unsere Position im Ökosystem für batteriegepuffertes Laden angeht.“

Informationen zur Telefonkonferenz

Teilnehmer können die Telefonkonferenz unter der Rufnummer 1-412-317-5195 oder 1-844-826-3035 (US) erreichen. Ein Live-Webcast der Telefonkonferenz wird ebenfalls verfügbar sein, indem Sie hier klicken. Bitte loggen Sie sich etwa 5-10 Minuten vor der geplanten Startzeit ein. Die Telefonkonferenz startet um 8:30 Uhr ET bzw. 14:30 Uhr CET.

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird zwei Wochen lang unter der Nummer 1-412-317-6671 für internationale Anrufer oder 1-844-512-2921 für Anrufer aus den USA und der Konferenz-ID 10188376 verfügbar sein. Der archivierte Webcast wird im Abschnitt Investor Presentations and White Papers auf der Website des Unternehmens verfügbar sein.

Über ADS-TEC Energy

ADS-TEC Energy plc. ist eine US-Tochtergesellschaft der deutschen ads-tec Energy GmbH, welche eine Tochtergesellschaft der börsennotierten (NASDAQ) irischen ads-tec Energy plc ist. Auf Basis von mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert die ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme inklusive deren Energiemanagementsysteme.

Die speicherbasierte Schnellladetechnologie ermöglicht Ultra-Schnellladen von Elektrofahrzeugen auch in leistungsbegrenzten Stromnetzen und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus. Sie wurde zuletzt vom Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und 2022 in den „Kreis der Besten“ erhoben. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme sind zurückzuführen auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und eigene Fertigung. Mit seinen hochentwickelten Systemplattformen ist das Unternehmen ein wertvoller Partner für Automobilhersteller, OEMs, Energieversorger und Ladebetreiber.

Mehr Informationen unter: www.ads-tec-energy.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Wörter wie "erwarten", "schätzen", "projizieren", "budgetieren", "prognostizieren", "vorhersehen", "beabsichtigen", "planen", "können", "werden", "könnten", "sollten", "glauben", "vorhersagen", "potenziell", "fortsetzen" und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören Aussagen über unsere geschäftlichen und finanziellen Aussichten für 2024, unsere Erwartungen in Bezug auf die künftige Leistung und den voraussichtlichen Zeitplan für bestimmte kommerzielle Aktivitäten. Es gibt eine beträchtliche Anzahl von Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen abweichen, darunter: die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, geopolitische Ereignisse, einschließlich der russischen Invasion in der Ukraine, makroökonomische Trends, einschließlich Änderungen der Inflation oder der Zinssätze, oder andere Ereignisse, die sich unserer Kontrolle entziehen, auf die Gesamtwirtschaft, unser Geschäft und das unserer Kunden und Zulieferer, einschließlich Unterbrechungen der Lieferkette und Kostensteigerungen; unsere begrenzte operative Geschichte als börsennotiertes Unternehmen; unsere Abhängigkeit von einer weit verbreiteten Akzeptanz und Annahme von E-Fahrzeugen und einer zunehmenden Installation von Ladestationen; unsere derzeitige Abhängigkeit von Verkäufen an eine begrenzte Anzahl von Kunden für den Großteil unserer Einnahmen; die Gesamtnachfrage nach E-Fahrzeugen und das Potenzial für eine geringere Nachfrage nach E-Fahrzeugen, wenn staatliche Rabatte, Steuergutschriften und andere finanzielle Anreize reduziert, geändert oder gestrichen werden oder wenn staatliche Vorschriften zur Erhöhung der Nutzung von E-Fahrzeugen oder zur Verringerung der Nutzung von Fahrzeugen, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, entweder direkt oder indirekt durch vorgeschriebene Grenzwerte für Kohlenstoffemissionen, reduziert, geändert oder gestrichen werden; Unterbrechungen der Lieferkette und Kostensteigerungen; unerwartete Verzögerungen bei der Einführung neuer Produkte; unsere Fähigkeit, unsere Geschäftstätigkeit und unseren Marktanteil in Europa und den USA auszuweiten; die Auswirkungen des Wettbewerbs; die Auswirkungen der USA; die Auswirkungen des Wettbewerbs; Änderungen der Standards für Batteriespeicher; und das Risiko, dass unsere Technologie unentdeckte Defekte oder Fehler aufweisen könnte. Weitere Risiken und Ungewissheiten, die unsere Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind unter "Punkt 3. Wichtige Informationen - 3.D. Risikofaktoren" in unserem neusten Jahresbericht auf Formular 20-F, den wir bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht haben und der auf unserer Website unter https://www.ads-tec-energy.com/en/company/invest und auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufbar ist. Weitere Informationen werden auch in anderen Unterlagen enthalten sein, die wir von Zeit zu Zeit bei der SEC einreichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, die bereitgestellten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum, an dem sie gemacht wurden, eingetreten sind, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Verwendung von Non-IFRS-Finanzkennzahlen

ADS-TEC Energy hat in dieser Pressemitteilung bestimmte Finanzinformationen, wie z. B. das EBITDA, angegeben, die nicht in Übereinstimmung mit den vom International Accounting Standards Board ("IFRS") herausgegebenen International Financial Reporting Standards erstellt wurden. ADS-TEC Energy verwendet diese Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen intern zur Analyse seiner Finanzergebnisse und ist der Ansicht, dass die Verwendung dieser Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen für Investoren nützlich ist, um die laufenden Betriebsergebnisse und Trends zu bewerten und die Finanzergebnisse von ADS-TEC Energy mit anderen Unternehmen seiner Branche sowie mit anderen Technologieunternehmen zu vergleichen, von denen viele ähnliche Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen präsentieren.

Die Darstellung dieser Non-IFRS-Finanzkennzahlen ist nicht dazu gedacht, isoliert oder als Ersatz für vergleichbare IFRS-Finanzkennzahlen betrachtet zu werden, und sollte nur in Verbindung mit den nach IFRS erstellten Konzernabschlüssen von ADS-TEC Energy gelesen werden. Eine Überleitung der historischen Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen von ADS-TEC Energy zu den am ehesten vergleichbaren IFRS-Kennzahlen ist in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen Jahresabschluss-Tabellen enthalten, und Investoren wird empfohlen, diese Überleitungen zu prüfen.

Definition und Überleitung von Non-IFRS-Kennzahlen

Die Pressemitteilung enthält die folgende Nicht-IFRS-Kennzahl: "EBITDA". ADSE ist der Ansicht, dass diese Kennzahl für Investoren nützlich ist, um die operative Leistung von Periode zu Periode auf einer konsistenten Basis zu bewerten, da sie Posten ausschließt, die unserer Meinung nach nicht auf unsere operative Kernleistung schließen lassen.

ADSE definiert das EBITDA als Ergebnis vor Steuern vor (i) Finanzerträgen/(-aufwendungen) und (ii) Abschreibungen und Amortisation. Diese Kennzahl sollte nicht als Maßstab für die finanzielle Leistung nach IFRS angesehen werden, und die in diesen Kennzahlen enthaltenen oder ausgeschlossenen Posten sind wichtige Komponenten für das Verständnis und die Bewertung der finanziellen Leistung von ADSE.

Kontakt

Juliane Kunz

Senior Pressereferentin

press@ads-tec-energy.com

www.ads-tec-energy.com

ADS TEC Energys Full Year 2023 Earnings Call - 1666503 (webcasts.com)

Invest (ads-tec-energy.com)

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Sprache: Deutsch Unternehmen: ADS-TEC Energy GmbH Heinrich-Hertz-Str. 1 72622 Nürtingen Deutschland Internet: www.ads-tec.de EQS News ID: 1893123