ProSiebenSat.1-Großaktionäre MFE und PPF platzieren eigene Kandidaten

UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Die ProSiebenSat.1 -Großaktionäre MediaForEurope (MFE) und PPF Group haben trotz Bedenken des Medienkonzerns ihre Gegenkandidaten erfolgreich im Aufsichtsrat platziert. So wurden der MFE-Kandidat Leopoldo Attolico und der PPF-Kandidat Christoph Mainusch als neue Mitglieder in das Gremium gewählt, wie Chefaufseher Andreas Wiele am Dienstag bei der Hauptversammlung in Unterföhring bekannt gab. Zuvor hatte sich der ProSiebenSat.1-Aufsichtsrat gegen die Wahl der beiden positioniert und die eigenen Kandidaten bevorzugt.

Auch bei einem anderen Tagesordnungspunkt erlitt der Medienkonzern eine Schlappe: Mit dem Segen seiner Aktionäre wollte er sein Kerngeschäft rund um die Streaming-Plattform Joyn intern neu organisieren - doch die Anteilseigner stimmten mit knapper Mehrheit dagegen. Sowohl Vorstand als auch Aufsichtsrat hatten argumentiert, dass durch die Reorganisation eine Steuerersparnis in niedriger dreistelliger Millionenhöhe erreicht worden wäre./ngu