GNW-Adhoc: Valour Inc., eine Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, kündigt Neugewichtung des Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) zur Einbeziehung von Toncoin und Shiba Inu Coin an

^TORONTO, May 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- DeFi Technologies Inc. (das ?Unternehmen" oder ?DeFi Technologies") (CBOE CA: DEFI (https://www.neo.inc/en/live/security-activity/DEFI#!/market-depth)) (GR: R9B (https://www.boerse-frankfurt.de/equity/defi-technologies-inc-1)) (OTC: DEFTF (https://finance.yahoo.com/quote/DEFTF/)), ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz traditioneller Kapitalmärkte mit der Welt des dezentralen Finanzwesens (?DeFi") leistet, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. (?Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten (Exchange Traded Products, ?ETPs"), die einen vereinfachten Zugang zu digitalen Vermögenswerten bieten, seine Valour Digital Asset Basket 10 (?VDAB10") EUR- und SEK-Baskets mit Wirkung zum 30. April 2024 im Hinblick auf die Einbeziehung von Toncoin und Shiba Inu neu gewichtet hat. Das VDAB10 ETP bildet die Wertentwicklung der 10 größten digitalen Vermögenswerte nach Marktkapitalisierung ab, wobei eine Obergrenze von 30 % für jeden einzelnen Bestandteil gilt. Die jüngsten Anpassungen spiegeln die Veränderungen in den Top-10-Vermögenswerten nach Marktkapitalisierung wider und stellen sicher, dass das VDAB10 weiterhin die aktuelle Zusammensetzung des Marktes für digitale Vermögenswerte widerspiegelt. Mit der Aufnahme von Toncoin, einer Kryptowährung, die von der verschlüsselten Messaging-Plattform Telegram entwickelt wurde und nun von der TON Foundation verwaltet wird, wird eine robuste Zahlungslösung in das VDAB10 eingeführt, die für ihre Schnelligkeit und niedrigen Transaktionsgebühren bekannt ist. In ähnlicher Weise bietet die Aufnahme von Shiba Inu Coin, einem Token, der eine große Fangemeinde hat und ein erhebliches Interesse an Meme-basierten Kryptowährungen geweckt hat, Anlegern ein Engagement in aufkommende Trends auf dem Markt für digitale Vermögenswerte. Polkadot und Tron wurden aufgrund ihrer aktuellen Marktkapitalisierung, die sie nicht mehr unter den Top Ten platziert, automatisch aus dem Basket ausgeschlossen. Diese automatische Anpassung ist Teil der regelbasierten Methodik von Valour und stellt sicher, dass der VDAB10 ETP ein passives, aber präzises Abbild der wichtigsten digitalen Vermögenswerte bleibt. Diese Aktualisierung unterstreicht das Engagement von Valour, ein transparentes, regelbasiertes ETP anzubieten, das den sich wandelnden Bedürfnissen und Interessen der Anleger gerecht wird, und bekräftigt die Rolle von Valour Inc. bei der Ermöglichung eines einfachen und sicheren Zugangs zu digitalen Vermögenswerten für private und institutionelle Anleger über ihre traditionellen Bankkonten. Über DeFi Technologies DeFi Technologies Inc. 