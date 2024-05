IRW-News: Asante Gold Corp.: Asante gibt technische Berichte bekannt, die eine jährliche Goldproduktion von fast 450 Koz bis 2025 und ein erhebliches Ressourcenwachstum beschreiben

IRW-PRESS: Asante Gold Corp.: Asante gibt technische Berichte bekannt, die eine jährliche Goldproduktion von fast 450 Koz bis 2025 und ein erhebliches Ressourcenwachstum beschreiben

CEO Dave Anthony und CFO David Wiens veranstalten am Dienstag, dem 7. Mai, um 11:00 Uhr Pacific Time / 2:00 Uhr Eastern Time ein interaktives Live-Webinar. Investoren sind eingeladen, sich über den unten stehenden Link zu registrieren.

Vancouver, British Columbia, 1. Mai 2024 - Asante Gold Corporation (CSE:ASE | GSE:ASG | FRANKFURT:1A9 | U.S.OTC:ASGOF) (Asante oder das Unternehmen) gibt die Vorlage aktualisierter technischer Berichte für die Minen Chirano und Bibiani in Ghana bekannt, in denen neue Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen sowie Pläne für die Lebensdauer der Minen auf der Grundlage nachgewiesener und wahrscheinlicher Reserven beschrieben werden. Alle Dollarangaben sind, sofern nicht anders angegeben, in US-Dollar. Verweise auf Jahre in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf den 12-Monats-Zeitraum ab Februar des jeweiligen Kalenderjahres, der mit dem Ende des Geschäftsjahres des Unternehmens am 31. Januar übereinstimmt. Zum Beispiel bezieht sich 2025 auf den 12-Monats-Zeitraum von Februar 2025 bis Januar 2026.

Highlights

Konsolidierte Ergebnisse

- Rasantes Produktionswachstum auf 449 Koz im Jahr 2025 (+109 % gegenüber 2023 tatsächlich) und >500 Koz im Jahr 2028

- Produktion von 2,2 Millionen Unzen in den nächsten fünf Jahren, vor Berücksichtigung des Potenzials für die Ressourcenumwandlung

- Signifikante Erhöhung der Mineralressourcen in beiden Minen, abzüglich einer etwa zweijährigen Abreicherung:

o 4,6 Millionen Unzen (+34 % im Vergleich zum vorherigen technischen Bericht) in der nachgewiesenen und angedeuteten Kategorie

o 2,2 Millionen Unzen (+200 % im Vergleich zum vorherigen technischen Bericht) in der vermuteten Kategorie

- Hervorragende Möglichkeiten zur Erweiterung und Verlängerung der Lebensdauer der Minen in beiden Minen, untermauert durch eine beträchtliche Ressourcenbasis, eine Erfolgsbilanz der Ressourcenabgrenzung und -umwandlung sowie geplante Explorationsinvestitionen

Technischer Bericht Bibiani

- Goldproduktion von 271 Koz im Jahr 2025 (+254 % gegenüber 2023), ermöglicht durch den Durchstich des Bibiani-Goaso Highways, 2024 Investitionen in die Erweiterung der Hauptgrube, Sulfid-Aufbereitungsanlage zur Erhöhung der Ausbeute auf 92 %

- Beginn der Erschließung der Untertagemine im Jahr 2025 mit der Verarbeitung des ersten Untertageerzes im Jahr 2026; solider Plan für die Untertagemine, der durch die von Asante erstmals abgegrenzten Untertagevorkommen bestätigt wird

- Deutliche Senkung der Kosten pro Unze bis 2025 aufgrund geringerer Abbaubedarfe, größerer Größe und höherer Goldausbeute; AISC < 1.100 $/oz bis 2027

- 2,5 Millionen Unzen (+9 % gegenüber dem vorherigen technischen Bericht) an nachgewiesenen und angedeuteten Mineralressourcen

o spiegelt die Untertage-Strategie mit >0,9 Mio. Unzen an Untertage-Reserven wider

- 1,2 Millionen Unzen (+225 % im Vergleich zum vorherigen technischen Bericht) an vermuteten Mineralressourcen

- Zu den Zielgebieten für Ressourcenumwandlungen/-erweiterungen im Jahr 2024 gehören Walsh/Strauss, Elisabeth Hill, Russell

Technischer Bericht Chirano

- Goldproduktion von 178 Koz im Jahr 2025 (+28 % gegenüber dem Ist-Zustand von 2023) und >200 Koz bis 2027

- Unterirdischer Minenplan konzentriert sich auf die Erweiterung der Minen Obra und Suraw

- Niedrigere Kosten pro Unze ab 2025 aufgrund von erhöhtem Durchsatz, Effizienzsteigerungen und verbesserter Kapitalverwendung

- 2,1 Millionen Unzen (+84 % gegenüber dem vorherigen technischen Bericht) an nachgewiesenen und angedeuteten Mineralressourcen

- 1,0 Millionen Unzen (+177 % im Vergleich zum vorherigen technischen Bericht) an vermuteten Mineralressourcen

- Zu den Zielgebieten für Ressourcenumwandlungen und -erweiterungen im Jahr 2024 gehören Tiefenerweiterungen bei Suraw, Akoti South, Tano, Sariehu, Akwaaba und Obra sowie die Aufwertung der Ressourcen bei GAP, Aboduabo und Magnetic Hinge

Der President und CEO Dave Anthony erklärte: Wir freuen uns, die Ergebnisse der aktualisierten technischen Berichte für die Minen Bibiani und Chirano bekannt geben zu können, die das signifikante Produktions- und Margenwachstum in beiden Betrieben belegen. Dies beinhaltet eine 109%ige Steigerung der konsolidierten Produktion auf fast 450.000 Unzen im Jahr 2025 und eine weitere Steigerung auf über 500.000 Unzen bis 2028 bei geringeren Kosten. Wir freuen uns auch, eine beträchtliche Steigerung der Mineralressourcen in beiden Minen melden zu können, einschließlich der Abgrenzung der allerersten Untertage-Reserven bei Bibiani im Besitz von Asante, was die langfristige strategische Planung für Expansions- und Minenverlängerungsmöglichkeiten unterstützt.

Die Investoren sind eingeladen, sich für ein interaktives Live-Webinar anzumelden, bei dem die Ergebnisse des technischen Berichts am Dienstag, dem 7. Mai 2024, um 11:00 Uhr Pacific Time / 14:00 Uhr Eastern Time diskutiert werden. Das Webinar wird von CEO Dave Anthony und CFO David Wiens unter folgendem Link veranstaltet: https://events.6ix.com/preview/asante-gold-investor-update-2.

Die aktualisierten technischen Berichte mit dem Titel NI 43-101 Technical Report and Updated Mineral Resource Estimate, Chirano Gold Mines Limited, Ghana, West Africa vom 30. April 2024 (mit einem Gültigkeitsdatum vom 31. Dezember 2023) und NI 43-101 Technical Report and Updated Mineral Resource Estimate, Mensin Gold Bibiani Limited vom 30. April 2024 (mit Gültigkeitsdatum 31. Dezember 2023) wurden in Übereinstimmung mit Kanadas National Instrument 43-101 - Standards for Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt und wurden auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens veröffentlicht (www.sedarplus.ca). Die aktualisierten technischen Berichte ersetzen den vorherigen technischen Bericht für Bibiani vom 31. August 2022 (mit einem Gültigkeitsdatum vom 28. Februar 2022) und den vorherigen technischen Bericht für Chirano vom 30. September 2022 (mit einem Gültigkeitsdatum vom 31. Dezember 2021).

5-Jahres-Ausblick (nur Mineralreserven) - Konsolidiert

Die konsolidierte Goldproduktion aus den Minen Bibiani und Chirano wird wie folgt prognostiziert:

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/74432/05-01-24-41-101AsanteReports_dePrcom.001.png

Diese Prognose basiert ausschließlich auf den nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven, ohne Berücksichtigung von bedeutenden Ressourcenumwandlungen, Produktionserweiterungen und Kostenoptimierungsmöglichkeiten, die in der strategischen Planung des Unternehmens sowohl bei Bibiani als auch bei Chirano genutzt werden.

5-Jahres-Ausblick - Mine Bibiani (nur Mineralreserven)

Die wichtigsten Kennzahlen der Mine Bibiani für den Zeitraum 2024-2028, wie sie im technischen Bericht vorgesehen sind, beinhalten:

2024 2025 2026 2027 2028 5-Jahres- 5-Jahres-

Gesamt Durchschnitt

Betrieb

Abgeb. Erz - Tagebau (kt) 2.594 4.631 4.126 2.285 1.227 14.863 2.973

Abraumabbau - Tagebau (kt) 54.771 80.372 64.785 5.376 5.874 211.177 42.235

Gesamtabbau - Tagebau (kt) 57.365 85.003 68.911 7.661 7.100 226.040 45.208

Abraumverhältnis (Abfall:Erz) 21.1x 17,4x 15,7x 2,4x 4,8x 14,2x 14,2x

Gehalt abgeb. - Tagebau (g/t) 1,90 2,10 1,95 2,29 2,20 2,06 2,06

Abgebautes Erz - unter Tage - 58 812 1.910 2.639 5.419 1.084

Gehalt abgeb.- unter Tage (g/t) - 1,00 2,05 1,93 2,42 2,18 2,18

Vermahlenes Erz (kt) 2.661 3.832 4.000 4.000 4.003 18.497 3.699

Gehalt vermahlen (g/t) 1,76 2,39 2,18 2,25 2,34 2,21 2,21

Goldausbeute (%) 79 % 92 % 92 % 92 % 92 % 91 % 91 %

Produktion (Koz) 118 271 258 267 278 1,192 238

Cash Flow @ $1900/oz

Umsatz 225 515 490 507 527 2.265 453

Operativer Netto-Cashflow 55 299 216 232 240 1.042 208

Investitionsausgaben 214 253 193 78 59 798 160

Netto Cashflow (159) 46 23 154 180 244 49

Netto Cashflow ($2,300/Oz) (115) 99 88 216 249 537 107

AISC ($/oz) (1) 2.265 1.340 1.457 970 1.088 1.316 1.316

Anmerkungen:

Die Zahlen beziehen sich auf 100 %; Asante besitzt 90 % der Mine Bibiani.

(1) Die AISC für 2024 beinhalten etwa 683 $ pro Unze im Zusammenhang mit kapitalisiertem Abraum.

Die 5-Jahres-Prognose für Bibiani sieht ein rasches Produktionswachstum vor, das durch den Durchstich der Straße Bibiani - Goaso, die Erweiterung der Hauptgrube, eine Erhöhung der Flottenverfügbarkeit und den Abschluss einer Anlagenmodernisierung im Jahr 2024 ermöglicht wird, um die Goldproduktion im Jahr 2025 auf 271.000 Unzen zu steigern, was einer Steigerung von 254 % gegenüber der tatsächlichen Produktion im Jahr 2023 entspricht. Im Anschluss daran soll im Zeitraum 2025-2026 mit der Erschließung und dem Abbau untertage begonnen werden, was den Großteil der Goldproduktion ab 2028 ausmachen wird.

Die Abgrenzung der Untertage-Reserven bei Bibiani und die Entwicklung eines kombinierten Tagebau-/Untertage-Abbauplans wird durch die Strategie des Unternehmens vorangetrieben, den wirtschaftlichen Wert zu optimieren, indem die zuvor geplanten Abraumabschnitte im Tagebau reduziert und ein früherer Zugang zu höherwertigem Untertage-Erz geschaffen wird. Mit Unterstützung des aktualisierten Ressourcenmodells und externer Experten sowie unter Nutzung der unternehmensinternen Untertagebaukompetenz und -erfahrung bei Chirano wurde im Laufe des Jahres 2023 und Anfang 2024 eine solide Untertagebauplanung und Abbaustrategie entwickelt. Der vorherige technische Bericht sah den Abbau im Tagebau nur bis zu einer Tiefe von ~432 Metern vor, während der überarbeitete Minenplan eine Endtiefe des Tagebaus von ~354 Metern vorsieht, unterhalb derer der Untertagebau stattfinden wird. Dieser Plan sieht die Einrichtung eines unterirdischen Fördersystems im Jahr 2026 vor, um den Bereich der Verarbeitungsanlage direkt zu versorgen, sowie drei Zugänge zum Haupterzkörper, um die Mineninfrastruktur einzurichten und den Abbaubetrieb zu beginnen.

Die Investitionsausgaben bei Bibiani sind im Zeitraum 2024-2026 vor allem aufgrund von Kapitalprojekten für (i) Abraumbeseitigung im Zusammenhang mit der Erweiterung der Hauptgrube Bibiani, (ii) unterirdische Erschließungsaktivitäten, (iii) Gemeinde- und Sozialprojekte erhöht, einschließlich der geplanten Umsiedlung der benachbarten Gemeinden Old Town und Zongo, (iv) die Fertigstellung einer Sulfid-Aufbereitungsanlage und anderer Anlagen-Upgrades (Kieselsteinbrecher, Backenbrecher, CIL- und Elutionskreislauf-Upgrades), die eine Steigerung der Goldgewinnung auf 92 % und des Anlagendurchsatzes auf 4 Millionen Tonnen pro Jahr ermöglichen. Vor allem im Jahr 2024 wird sich dies erheblich auf die ausgewiesenen AISC auswirken, wobei etwa 683 $ pro Unze auf die Abraumbeseitigung entfallen.

Für die Durchführung dieser Kapitalprojekte im Jahr 2024 wird eine externe Finanzierung erforderlich sein. Das Unternehmen hat Gespräche mit potenziellen Geldgebern geführt und vorläufige Term Sheets erhalten, die es derzeit auswertet. Es besteht keine Gewissheit, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, rechtzeitig eine ausreichende Finanzierung zu erhalten.

Während der technische Bericht auf Basis der Mineralreserven eine Goldproduktion bis 2032 vorsieht, besteht die Strategie des Unternehmens darin, die Lebensdauer der Mine durch die Umwandlung der Ressourcen, die Erweiterung der Untertagemine und die Abgrenzung und Erweiterung neuer Satellitengruben weit über diesen Zeitrahmen hinaus zu verlängern. Diese Strategie wird durch die beträchtliche Ressourcenbasis in der Mine Bibiani (zusätzlich zu den Reserven), die vielversprechenden Perspektiven der regionalen Geologie und die Erfolgsbilanz des Unternehmens in Bezug auf Ressourcenumwandlung und -wachstum untermauert.

5-Jahres-Ausblick - Mine Chirano (nur Mineralreserven)

Die wichtigsten Kennzahlen der Mine Chirano für den Zeitraum 2024-2028, wie sie im technischen Bericht vorgesehen sind, beinhalten:

2024 2025 2026 2027 2028 5-Jahres- 5-Jahres-Durchschnitt

Gesamt

Betrieb

Abgebautes Erz - Tagebau (kt) 2.000 1.774 589 - - 4.363 873

Abraumabbau - Tagebau (kt) 14.857 10.954 1.593 - - 27.404 5.481

Gesamtabbau - Tagebau (kt) 16.857 12.728 2.182 - - 31.767 6.353

Abraumverhältnis (Abfall:Erz) 7,4x 6,2x 2,7x - - 6,3x 6,3x

Erzgehalt abgeb. - Tagebau (g/t) 1.,13 1,14 1,18 - - 1,15 1,15

Abgebautes Erz - unter Tage (kt) 1.662 2.250 2.724 2.771 3.129 12.535 2.507

Gehalt abgeb. - unter Tage (g/t) 1,94 1,88 1,91 2,36 2.49 2,15 2,15

Vermahlenes Erz (kt) 3.842 4.077 4.077 3.584 3.129 18.709 3.742

Vermahlener Gehalt (g/t) 1,47 1,49 1,56 1,93 2,49 1,75 1,75

Goldausbeute (%) 90 % 91 % 91 % 92 % 93 % 92 % 92 %

Produktion (Koz) 165 178 187 204 234 968 194

Cashflow @ $1900/oz

Umsatz 313 338 355 388 445 1.838 368

Operativer Netto-Cashflow 44 64 106 140 178 532 106

Investitionsausgaben 57 50 49 16 8 180 36

Netto-Cashflow (13) 13 58 124 170 352 70

Netto-Cashflow ($2.300/Oz) 27 56 103 174 227 588 118

27124769 56413416 103337681 174251133 227346383

AISC ($/oz) 1.822 1.553 1.268 981 821 1.246 1.246

Anmerkung: Angaben auf 100 %-Basis; Asante besitzt 90 % der Chirano-Mine.

Der technische Bericht sieht vor, dass der Tagebaubetrieb von Chirano bis zum Jahr 2026 fortgesetzt wird, wobei zur Optimierung des Produktionsprofils ein Gleichgewicht mit den Untertageminen aufrechterhalten wird. Die Untertageproduktion erfolgt in fünf Minen, wobei der Schwerpunkt im Zeitraum 2026-2028 auf den Minen Suraw und Obra liegt. Die Strategie des Unternehmens umfasst umfassende Programme zur Erneuerung und zum Austausch der Untertageausrüstung, um die Produktivität zu steigern und die Abbaukosten durch eine Vergrößerung der Ausrüstung zu senken.

Während der technische Bericht auf der Grundlage der Mineralreserven eine Fortsetzung der Produktion bei Chirano bis 2028 vorsieht, besteht die Strategie des Unternehmens darin, die Lebensdauer der Mine durch die Umwandlung der Ressourcen, die Entwicklung der Infrastruktur, die für die Erweiterung der Untertageminen in geringere Tiefen erforderlich ist, und die Abgrenzung neuer Gruben weit über diesen Zeitrahmen hinaus zu verlängern.

Das Unternehmen ist auch der Ansicht, dass es eine hervorragende Möglichkeit gibt, die nördlichen Minen von Chirano durch ein Fördersystem zu verbinden, das direkt zur Aufbereitungsanlage führt, was zu erheblichen Einsparungen durch geringere LKW-Kosten führen könnte. Das Unternehmen prüft derzeit diese Möglichkeit, die jedoch nicht in den technischen Bericht aufgenommen wurde.

Mineralressourcen-Schätzung - Mine Bibiani

Es folgt eine Zusammenfassung der Mineralressourcenschätzung für Bibiani zum 31. Dezember 2023:

Kategorie Tagebau Untertage Gesamt

(Kt) Au (g/t) Au (Koz) (Kt) Au (g/t) Au (Koz) (Kt) Au (g/t) Au (Koz)

Ressourcen Nachgewiesen 179 1,30 7 49 1,49 2 228 1,34 10

(einschl.)

Angedeutet 15.856 2,27 1.155 17.678 2,33 1.325 33.534 2,30 2.481

M&I 16.035 2,26 1.162 17.727 2,33 1.327 33.762 2,30 2.490

Vermutet 19 1,12 1 15.158 2,36 1.151 15.178 2,36 1.152

Reserven Nachgewiesen 180 1,24 10 20 1,44 1 200 1,26 10

Wahrscheinlich 15.100 2,10 1.020 12.120 2,35 920 27.220 2,21 1.940

P&P 15.280 2,09 1.030 12.140 2,35 921 27.420 2,21 1.950

Anmerkungen:

(1) Die Tonnen und Unzen wurden gerundet, was zu geringfügigen Abweichungen führen kann.

(2) Mineralressourcen sind keine Mineralreserven.

(3) Die Mineralressourcen werden einschließlich der daraus abgeleiteten Mineralreserven angegeben.

(4) 1 Feinunze = 31,1035g.

(5) Für die OP-Mineralressourcen wurde ein Cutoff-Gehalt von 0,5 g/t Gold angewandt, der innerhalb eines konzeptionellen Grubenmodells mit einem Goldpreis von 1.950 US$ eingegrenzt wurde, um die RPEEE-Anforderungen zu erfüllen.

(6) UG-Mineralressourcen werden im Rahmen von konzeptionellen MSO-Formen gemeldet, die unter Verwendung eines Goldpreises von 1.950 US$ und eines Cutoff-Gehalts von 0,80 g/t Au erstellt wurden, um die RPEEE-Anforderungen zu erfüllen.

(7) Dichtewerte von 2,75t/m³, 2,50t/m³ und 2,00t/m³ wurden für alle Blockmodelle auf Blöcke angewandt, die als frische, Übergangs- bzw. oxidierte Sedimente gekennzeichnet sind.

(8) Geologische Verluste und Erschöpfungen wurden berücksichtigt.

(9) Abgeleitete Mineralressourcen weisen einen geringeren Zuverlässigkeitsgrad auf als angezeigte Mineralressourcen und wurden nicht in Mineralreserven umgewandelt. Es ist davon auszugehen, dass der Großteil der abgeleiteten Mineralressourcen durch weitere Explorationsarbeiten zu angezeigten Mineralressourcen aufgewertet werden kann.

(10) Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit.

Wie bereits erwähnt, wird die Abgrenzung der allerersten Untertage-Reserven bei Bibiani im Besitz von Asante und die Entwicklung eines kombinierten Tagebau-/Untertage-Abbauplans durch die Strategie des Unternehmens vorangetrieben, den wirtschaftlichen Wert durch die Verringerung übermäßiger Abraum im Tagebau zu optimieren und einen früheren Zugang zu höherwertigem Untertage-Erz zu ermöglichen. Dieser Ansatz nutzt das unternehmensinterne Fachwissen und die Erfahrung in der Mine Chirano. Der frühere technische Bericht sah nur den Abbau im Tagebau vor, was zu hohen Abraumquoten führte. In Übereinstimmung mit dieser Strategie wurde ein neues Ressourcenmodell erstellt, auf dessen Grundlage die Abbaumodelle für die Verwässerung und die Abbauverluste modifiziert wurden, wobei der Übergangspunkt zwischen Tagebau und Untertagebau berücksichtigt wurde. Wie bereits erwähnt, ist die überarbeitete geplante Tiefe der Hauptgrube aufgrund des Übergangs zum Untertagebau um etwa 78 Meter geringer, was zu geringeren Reserven und Ressourcen im Tagebau und zu höheren Reserven und Ressourcen im Untertagebau führt.

Im Jahr 2024 sind über 12.000 Meter RC- und Diamantbohrungen geplant, von denen 7.500 Meter speziell für die Erweiterung und Bestimmung der Ressourcen vorgesehen sind. Das Hauptaugenmerk wird auf drei Hauptbereiche gerichtet sein: Walsh/Strauss Untertage, Elisabeth Tagebau und Russell Untertage.

Mineralressourcen-Schätzung - Mine Chirano

Es folgt eine Zusammenfassung der Mineralressourcenschätzung für Chirano zum 31. Dezember 2023:

Kategorie Tagebau Untertage Gesamt

(Kt) Au (g/t) Au (Koz) (Kt) Au (g/t) Au (Koz) (Kt) Au (g/t) Au (Koz)

Ressourcen (einschl.)Nachgewiesen 2.845 0,90 82 7.918 2,10 534 10.763 1,78 616

Angedeutet 12.052 1,09 421 17.085 1,91 1.051 29.137 1,57 1.472

M&I 14.898 1,05 503 25.003 1,97 1.585 39.901 1,63 2.088

Vermutet 1.711 1,23 68 18.303 1,64 963 20.014 1,60 1.031

Reserven Nachgewiesen 2.426 0,72 56 2.864 2,26 208 5.290 1,55 264

Wahrscheinlich 3.748 1,13 136 9.671 2,12 659 13.419 1,84 795

P&P 6.174 0,97 192 12.535 2,15 867 18.709 1,76 1.059

Anmerkungen:

(1) Mineralressourcenschätzung auf einer 100%-Basis; Asante besitzt 90% der Chirano-Mine

(2) Tonnen und Unzen wurden gerundet; dies kann zu geringfügigen Abweichungen führen.

(3) Mineralressourcen sind keine Mineralreserven

(4) Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit.

(5) Die Mineralressourcen werden einschließlich der Mineralreserven ausgewiesen.

(6) Die Mineralressourcenschätzungen für 2024 wurden unter Zugrundelegung eines Goldpreises von 1.950 $/oz ermittelt, die Mineralreservenschätzungen unter Zugrundelegung eines Goldpreises von 1.700 $/oz;

(7) Die hierin enthaltenen Schätzungen der Mineralreserven können rechtlichen, politischen, ökologischen oder anderen Risiken unterliegen, die die potenzielle Ausbeutung dieser Mineralreserven erheblich beeinträchtigen könnten.

Die beträchtliche Erhöhung der Ressourcen bei Chirano im Vergleich zum letzten technischen Bericht ist in erster Linie auf die erfolgreichen Explorationsergebnisse in den Jahren 2022 und 2023 zurückzuführen. Dazu gehören:

- Obra: Umwandlung der vermuteten Ressource in eine angedeutete Ressource, Ausdehnung der Bohrungen entlang des Streichens und neigungsabwärts

- Suraw: Ressourcenumwandlungsbohrungen zur Aufwertung von Lücken und Hinzufügung vermuteter Ressourcen

- Aboduabo: Bohrungen zur Erweiterung der Ausläufer entlang des Streichens, zur Kontinuität im Gefälle und zur Auffüllung

- Aufwertung der Ressourcen bei Suraw und Obra

Im Jahr 2024 umfassen die geplanten Explorationsaktivitäten etwa 34.000 Meter Bohrungen, um die Ressourcen auf der Bergbaupacht und den angrenzenden Prospektionslizenzen weiter zu erproben und aufzuwerten, wobei der Schwerpunkt auf Tiefenerweiterungen bei Suraw, Akoti South, Tano, Sariehu, Akwaaba und Obra liegt; Aufwertung der Tagebauressourcen bei GAP, Aboduabo und Magnetic Hinge.

Erklärung der qualifizierten Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von den qualifizierten Personen (gemäß NI 43-101) und Autoren des technischen Berichts, David Michael Begg von dMb Management Services Pty Ltd (Südafrika), Clive Brown von BARA International, Galen White von Bara Consulting UK Limited, Glenn Bezuidenhout von GB Independent Consulting Pty Ltd und Malcolm Titley von Maja Mining Limited, geprüft und genehmigt. Keine der qualifizierten Personen hält eine Beteiligung an Asante, seinen verbundenen Parteien oder an den Mineralgrundstücken, die Gegenstand dieser Pressemitteilung sind.

Andere wissenschaftliche und technische Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, wurden von David Anthony, P.Eng., Mining and Mineral Processing, President und CEO von Asante, der eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101 ist, geprüft und genehmigt.

Non-IFRS-Kennzahlen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Begriffe oder Leistungskennzahlen, die in der Bergbaubranche üblicherweise verwendet werden, aber nicht nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) definiert sind, wie etwa All-in Sustaining Costs (oder AISC), Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (oder EBITDA) und Free Cashflow. Non-IFRS-Kennzahlen haben keine nach IFRS vorgeschriebene standardisierte Bedeutung und sind daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Die dargestellten Daten sollen zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für Leistungskennzahlen betrachtet werden, die gemäß IFRS erstellt wurden, und sollten in Verbindung mit den konsolidierten Abschlüssen von Asante gelesen werden. Die Leser sollten den Lagebericht von Asante unter der Überschrift Non-IFRS-Kennzahlen lesen, um eine detailliertere Erörterung darüber zu erhalten, wie Asante bestimmte dieser Kennzahlen berechnet, sowie eine Überleitung bestimmter Kennzahlen zu IFRS-Begriffen.

Über Asante Gold Corporation

Asante ist ein Goldexplorations-, Erschließungs- und Produktionsunternehmen mit einem hochwertigen Portfolio von Projekten und Minen in Ghana. Asante betreibt derzeit die Goldminen Bibiani und Chirano und setzt detaillierte Planungsstudien bei seinem Goldprojekt Kubi fort. Alle Minen und Explorationsprojekte liegen auf den ertragreichen Goldgürteln Bibiani und Ashanti. Asante verfügt über ein erfahrenes und kompetentes Team von Minensuchern, -errichtern und -betreibern, die über umfangreiche Erfahrung in Ghana verfügen. Das Unternehmen ist an der Canadian Securities Exchange, der Börse in Ghana und an der Börse Frankfurt notiert. Asante ist außerdem in seinen Projekten Keyhole, Fahiakoba und Betenase um Neuentdeckungen bemüht; sämtliche dieser Projekte befinden sich angrenzend an wichtige Goldminen in der Nähe des Zentrums des Goldenen Dreiecks von Ghana oder in deren Streichrichtung. Weitere Informationen sind über unsere Unternehmenswebsite abrufbar unter: www.asantegold.com.

Über die Goldmine Bibiani

Bibiani ist eine Tagebau-Goldmine in der Western North Region von Ghana mit einer bisherigen Goldproduktion von mehr als 4,5 Millionen Unzen. Sie ist vollständig genehmigt und verfügt über eine verfügbare Bergbau- und Verarbeitungsinfrastruktur vor Ort, die aus einer neu renovierten Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 3 Millionen Tonnen pro Jahr und der bestehenden Bergbauinfrastruktur besteht. Asante hat Ende Februar 2022 mit dem Abbau in Bibiani begonnen; die erste Goldgewinnung wurde am 7. Juli 2022 bekannt gegeben. Die kommerzielle Produktion wurde am 10. November 2022 angekündigt.

Weitere Informationen zu den Mineralressourcen- und Mineralreservenschätzungen für die Goldmine Bibiani finden Sie im technischen Bericht 2024 über Bibiani, der am 30. April 2024 auf dem SEDAR-Profil des Unternehmens (www.sedarplus.ca) veröffentlicht wurde.

Über die Goldmine Chirano

Chirano ist eine aktive Tagebau- und Untertagemine in der Western Region in Ghana, die sich unmittelbar südlich der unternehmenseigenen Goldmine Bibiani befindet. Chirano wurde erstmals 1996 erkundet und erschlossen und nahm im Oktober 2005 die Produktion auf. Die Mine umfasst die im Tagebau betriebenen Gruben Akwaaba, Suraw, Akoti South, Akoti North, Akoti Extended, Paboase, Tano, Obra South, Obra, Sariehu und Mamnao sowie die Untertagebaubetriebe Akwaaba and Paboase.

Weitere Informationen zu den Mineralressourcen- und Mineralreservenschätzungen für die Goldmine Chirano finden Sie im technischen Bericht 2024 über Chirano, der am 30. April 2024 auf dem SEDAR-Profil des Unternehmens (www.sedarplus.ca) veröffentlicht wurde.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dave Anthony, President & CEO

Frederick Attakumah, Executive Vice President und Country Director

info@asantegold.com

+1 604 661 9400 oder +233 303 972 147

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Prognosen zur Produktion und zu den All-in-Sustaining-Costs für die Goldminen Bibiani und Chirano, zu geschätzten Mineralressourcen, Reserven, Explorationsergebnissen und -potenzial, Erschließungsprogrammen, Erweiterungs- und Verlängerungsmöglichkeiten der Minenlebensdauer, dem Abschluss von Anlagen-Upgrades und dem Abschluss einer externen Finanzierung durch das Unternehmen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen unter anderem Schwankungen in Bezug auf die Art, Qualität und Quantität von Mineralvorkommen, die möglicherweise gefunden werden, die Unfähigkeit des Unternehmens, die für seine geplanten Aktivitäten erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen oder Zulassungen zu erhalten, sowie die Unfähigkeit des Unternehmens, das erforderliche Kapital aufzubringen oder seine Geschäftsstrategien vollständig umsetzen zu können sowie der Goldpreis. Der Leser wird auf die öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens verwiesen, die auf SEDAR (www.sedarplus.ca) verfügbar sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht auf diese Aussagen verlassen, da sie nur zum Datum dieser Pressemitteilung gelten und keine Garantie dafür gegeben werden kann, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Sofern nicht durch Wertpapiergesetze und die Richtlinien der Wertpapierbörsen, an denen das Unternehmen notiert ist, vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

LEI-Nummer: 529900F9PV1G9S5YD446. Weder IIROC noch eine Börse oder andere Wertpapierregulierungsbehörde übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert, Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74432

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74432&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA04341X1078

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.