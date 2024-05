IRW-News: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil & Gas Inc. gibt erste Erschließung von Cardium-Bohrlöchern bei Brazeau sowie weitere erfolgreiche Erschließungen im Südosten von Saskatchewan bekannt

IRW-PRESS: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil & Gas Inc. gibt erste Erschließung von Cardium-Bohrlöchern bei Brazeau sowie weitere erfolgreiche Erschließungen im Südosten von Saskatchewan bekannt

Calgary (Alberta), 1. Mai 2024 / IRW-Press / - Saturn Oil & Gas Inc. (TSX: SOIL) (FWB: SMKA) (OTCQX: OILSF) (Saturn oder das Unternehmen) freut sich, die ersten Förderergebnisse seiner jüngsten neun (brutto, 9,0 netto) Bohrlöcher bekannt zu geben, einschließlich der ersten Erschließung des Brazeau-Feldes im Zentrum von Alberta hinsichtlich Cardium-Leichtöl und -Erdgas durch das Unternehmen. Darüber hinaus setzte Saturn die erfolgreiche Erschließung konventioneller Horizontalbohrlöcher im Südosten von Saskatchewan fort und erzielte dabei hervorragende durchschnittliche anfängliche Förderraten.

In der folgenden Tabelle sind die Bohrergebnisse von Saturn im ersten Quartal 2024 zusammengefasst:

Entwicklungsgebiet Durchschnittlicher Typkurve der Förderleistung Gesamtes Kapitaleffizienz

IP30-Wert pro Standort Prognose gegenüber Typkurve investiertes ($ pro boe/d)

(boe/d) (boe/d) (%) Kapital

(Mio. $)

Südost-Saskatchewan - 105 79 +33 1,18 11.240

Mississippian, Spearfish

(5)

Zentral-Alberta - Cardium 710 552 +29 4,51 6.350

(4)

Avg. Q1 2024 Wells (9) 374 289 +29 2,66 7.110

Die gesamten Investitionskosten für Bohrung, Fertigstellung, Ausrüstung und Anschluss der neun Bohrlöcher, die im ersten Quartal 2024 in Produktion gingen, beliefen sich auf 23,9 Millionen $ und lagen damit etwa 5 % unter den budgetierten Ausgaben.

Update hinsichtlich Bohrungen im Zentrum von Alberta

Im ersten Quartal schloss das Unternehmen vier (brutto, 4,0 netto) horizontale Bohrlöcher ab, die Cardium-Leichtöl im Gebiet Brazeau anpeilten und eine durchschnittliche anfängliche 30-tägige (IP30)-Förderung von etwa 710 boe/d (50 % Leichtöl und Erdgasflüssigkeiten) pro Bohrloch aufwiesen, was unsere bis dato besten Cardium-Erschließungsbohrlöcher darstellt. Das herausragende Bohrloch der Gruppe war das Bohrloch Brazeau 100/03-17-045-11W5, das mit einer IP30-Rate von 723 boe/d (50 % Leichtöl und Erdgasflüssigkeiten) das beste Bohrloch des Unternehmens seit dessen Gründung darstellt. Saturn verfügt über 121 (brutto, 101 netto) weitere gebuchte und nicht gebuchte Horizontalbohrungen mit verringertem Risiko im Gebiet Brazeau im Zentrum von Alberta.

Update hinsichtlich Bohrungen im Südosten von Saskatchewan

Saturn schloss im ersten Quartal 2024 fünf (brutto, 5,0 netto) konventionelle horizontale Bohrlöcher mit drei Zielen in den Zonen Frobisher und Tilston aus dem Mississippium sowie mit zwei Zielen in der Zone Spearfish ab und übertraf somit die erwarteten durchschnittlichen IP30-Förderraten der Typkurve um 33 %. Der Höhepunkt der Gruppe war das Frobisher-Bohrloch Glen Ewen 101/03-01-004-02W2 (Glen Ewen 03-01), das eine IP30-Förderung von 195,6 boe/d mit 95 % Leichtöl aufwies und das Risiko von bis zu drei (brutto, 3,0 netto) neuen Bohrstandorten in diesem Gebiet verringert. Im Jahr 2023 nahm Saturn seine ersten eigenen seismischen 3D-Daten im Südosten von Saskatchewan auf, verarbeitete und interpretierte diese und identifizierte somit den Standort Wier Hill 103/14-18-006-04W2 (Wier Hill 14-18). Weir Hill 14-18 wurde als seitliches Doppelbohrloch gebohrt und wies eine IP30-Rate von 154,4 bbl/d mit 100 % Leichtöl auf. Sein Erfolg führte zu bis zu drei (brutto, 3,0 netto) neuen Erschließungsstandorten in diesem Gebiet. Saturn verfügt im Südosten von Saskatchewan über 429 (brutto, 381 netto) gebuchte und nicht gebuchte konventionelle Bohrstandorte.

Ausblick

Saturn hat an seinen Bohrerfolg der vergangenen Jahre im Südosten von Saskatchewan angeknüpft, um seine anfänglichen IP30-Förderraten und die gesamte Kapitalrendite zu steigern. Saturn hat kürzlich ein (brutto, 1,0 netto) Open Hole Multi-Lateral- (OHML)-Bohrloch Gebiet im Viewfield im Südosten von Saskatchewan mit acht horizontalen Schenkeln zu jeweils bis zu 2 mi abgeschlossen. Das OHML-Bohrloch wird voraussichtlich im Mai 2024 in Produktion gehen.

Die Förderung des Unternehmens im April 2024 beläuft sich anhand von Feldschätzungen auf etwa 28.000 boe/d (77 % Leichtöl und Erdgasflüssigkeiten).

Das Unternehmen plant, seine Finanzergebnisse für das erste Quartal am oder um den 14. Mai 2024 zu veröffentlichen. Saturn wird am Mittwoch, den 15. Mai 2024, um 10:00 Uhr MDT (12:00 Uhr EDT, 18:00 Uhr MEZ) einen Webcast veranstalten, um die Finanzergebnisse des ersten Quartals 2024 zu erörtern und zusätzliche Informationen zu den Betriebsergebnissen des Unternehmens zu geben.

Die Teilnehmer können über https://saturnoil.com/quarterly-results-webcast-registration/ auf den Live-Webcast zugreifen. Eine archivierte Aufzeichnung des Webcast wird anschließend auf der Website des Unternehmens verfügbar sein.

Über Saturn Oil & Gas Inc.

Saturn Oil & Gas Inc. ist ein wachsendes kanadisches Energieunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch die weitere verantwortungsvolle Erschließung hochwertiger Leichtölprojekte positive Aktionärsrenditen zu erwirtschaften. Unterstützt wird dieser Fokus durch eine Akquisitionsstrategie, die auf äußerst wertsteigernde, ergänzende Gelegenheiten abzielt. Saturn hat ein attraktives Portfolio von in Betrieb befindlichen Projekten mit freiem Cashflow und geringem Rückgang in Südost-Saskatchewan, Westzentral-Saskatchewan und Zentral-Alberta aufgebaut, die langfristige wirtschaftliche Bohrmöglichkeiten in mehreren Zonen bieten. Mit einem unerschütterlichen Engagement für den Aufbau einer auf ESG ausgerichteten Kultur ist es das Ziel von Saturn, die Reserven, die Produktion und den Cashflow bei einer attraktiven Rendite auf das investierte Kapital zu erhöhen. Die Aktien von Saturn sind an der TSX unter dem Kürzel SOIL, an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel SMKA und an der OTCQX unter dem Kürzel OILSF notiert.

Weitere Informationen und eine Unternehmenspräsentation finden Sie auf der Website von Saturn unter www.saturnoil.com.

Kontakt für Investoren & Medien bei Saturn Oil & Gas:

John Jeffrey, MBA - Chief Executive Officer

Tel: +1 (587) 392-7900

www.saturnoil.com

Kevin Smith, MBA - VP Corporate Development

Tel: +1 (587) 392-7900

info@saturnoil.com

Hinweise für den Leser

Informationen über Boe

Boe steht für Barrel Öläquivalent. Alle boe-Umrechnungen in dieser Pressemitteilung basieren auf der Umrechnung von Gas zu Öl im Verhältnis von 6.000 ft² (Mcf) Erdgas zu einem Barrel (bbl) Öl. Boe könnten irreführend sein, vor allem wenn sie ohne Kontext verwendet werden. Das boe-Umwandlungsverhältnis von 1 boe zu 6 Mcf basiert auf einer Umrechnungsmethode der Energieäquivalenz, die in erster Linie am Brennerkopf anwendbar ist und keine Wertäquivalenz am Bohrlochkopf darstellt. Da das Wertverhältnis von Erdöl im Vergleich zu Erdgas auf Basis der aktuellen Preise erheblich vom Energieäquivalenzverhältnis von 1 bbl zu 6 Mcf abweicht, könnte die Verwendung eines Umrechnungsverhältnisses von 1 bbl zu 6 Mcf als Wertangabe irreführend sein.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten in der Regel Wörter wie antizipieren, glauben, erwarten, planen, beabsichtigen, schätzen, vorschlagen, projizieren, geplant, werden oder ähnliche Begriffe, die auf zukünftige Ergebnisse oder Aussagen über einen Ausblick hindeuten. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem die Niederbringung von Erschließungsbohrungen sowie der Geschäftsplan, der Zeitrahmen für die Inbetriebnahme von Bohrungen, die Betriebs- und Kapitalprognose des Unternehmens und deren Aufschlüsselung, das Kostenmodell und die Strategie des Unternehmens.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf bestimmten zentralen Erwartungen und Annahmen von Saturn, einschließlich Erwartungen und Annahmen in Bezug auf: den Zeitplan und den Erfolg zukünftiger Bohr-, Erschließungs- und Fertigstellungsaktivitäten, Typkurvenerwartungen, die Ergebnisse bestehender Bohrungen, die Ergebnisse neuer Bohrungen, die Verfügbarkeit und die Ergebnisse von Anlagen und Pipelines und die Verfügbarkeit von Kapital, Arbeitskräften und Dienstleistungen. Darüber hinaus wurden Annahmen getroffen, die unter anderem unsere Investitionsausgaben und Bohrprogramme, den Bohrbestand und die gebuchten Standorte, die Produktions- und Umsatzprognosen und die zukünftigen Wachstums- und Entwicklungspläne betreffen und diese implizieren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht alle Faktoren und Annahmen enthält, die verwendet wurden.

Obwohl Saturn der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da Saturn keine Garantie dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem Risiken, die mit der Öl- und Gasindustrie im Allgemeinen verbunden sind (z.B., operative Risiken bei der Erschließung, Exploration und Produktion, die Ungewissheit von Reservenschätzungen, die Ungewissheit von Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Produktion, Kosten und Ausgaben sowie Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltrisiken), Einschränkungen bei der Verfügbarkeit von Dienstleistungen, Rohstoffpreis- und Wechselkursschwankungen, Maßnahmen der OPEC- und OPEC+-Mitglieder, Änderungen der Gesetzgebung, die sich auf die Öl- und Gasindustrie auswirken, ungünstige Wetterbedingungen oder Betriebsunterbrechungen sowie Ungewissheiten, die sich aus potenziellen Verzögerungen oder Planänderungen bei Explorations- oder Erschließungsprojekten oder Investitionsausgaben ergeben. Diese und andere Risiken werden im Jahresbericht von Saturn für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr ausführlicher dargelegt.

Alle hierin enthaltenen Dollar-Zahlen sind, sofern nicht anders angegeben, in kanadischen Dollar angegeben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74428

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74428&tr=1

