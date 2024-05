FED-Bounce | Wie zerronnen so gewonnen

Direkt zum Video auf YouTube

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Die FED-Tagung schlägt an der Wall Street zwar große Wellen, fiel im Grunde aber gemäß den Erwartungen aus. Es bleibt eine Frage wann, und nicht ob die Zinsen gesenkt werden. Dass die Reduktion der FED-Bilanz ab Juni gedrosselt wird, ist eine positive Entwicklung. Das Ertragsumfeld bleibt ansonsten schwierig, mit den Aktien von DoorDash, Ebay, Etsy, Zillow und Qorvo nach den Quartalszahlen unter Druck. Auffällig ist, dass vor allem die Aussichten für das angebrochenen Quartal gesenkt werden. Die Aktien von Qualcomm sind die angenehme Ausnahme, mit dem Wert nach den Zahlen im Plus. Die Wall Street wird sich heute auf die am Abend anstehenden Ergebnisse von Apple fokussieren, wie auch auf die morgen vor dem Opening anstehenden April-Arbeitsmarktdaten.



00:00 Intro

00:58 Überblick

01:47 FED-Notenbanksitzung

03:00 Healthcare, KI & Corporate America | Marktüberblick

04:55 EZB zu Zinssenkungen

05:52 Apple

06:53 Qualcomm | DoorDash | Carvana

08:23 Albamarle

09:13 Nio | Ebay | Etsy

11:03 Arbeitsmarkt

11:40 Peloton | Ausblick heute

12:20 Starbucks | Estée Lauder | Netflix | Ebay | Etsy



► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/



► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP



► Website: https://www.markuskoch.de/



► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung

#finanzmarkt #openingbell