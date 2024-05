Immer mehr Deutschland-Urlauber buchen über AirBnB & Co

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - AirBnB, Booking.com, TripAdvisor und Expedia: Über die vier großen Online-Plattformen buchen immer mehr Urlauber ihre Ferienwohnungen und -häuser in Deutschland.

Im vergangenen Jahr stieg deren Zahl um 8,3 Prozent auf 46,0 Millionen Übernachtungen, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Das Vor-Corona-Niveau des Jahres 2019 wurde damit deutlich übertroffen: Damals hatten in- und ausländische Gäste 37,2 Millionen Übernachtungen in Deutschland über die Plattformen gebucht. Seither sind die Übernachtungszahlen um 23,6 Prozent gestiegen.

2023 wurden fast 95 Prozent der über die vier Plattformen gebuchten Übernachtungen in Ferienwohnungen oder -häusern von Beherbergungsbetrieben mit insgesamt weniger als zehn Betten angeboten wurden. "Oft stehen dahinter private Vermieterinnen und Vermieter, die Unterkünfte im Nebenerwerb anbieten", erklärten die Statistiker dazu.

Die Zahl der über die vier Online-Plattformen gebuchten Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg im vergangenen Jahr um 4,1 Prozent auf gut 31,6 Millionen. "Noch deutlich stärker war der Zuwachs bei Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland", hieß es. Diese stiegen um 18,7 Prozent auf knapp 14,5 Millionen. Auch das Vor-Corona-Niveau konnte der grenzüberschreitende Tourismus in Ferienwohnungen und -häusern in Deutschland übertreffen: Die Zahl der gebuchten Übernachtungen von ausländischen Gästen lag um 5,4 Prozent über dem Wert des Jahres 2019, die von heimischen Gästen war sogar 34,2 Prozent höher als vor der Pandemie.

Die meisten Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland entfielen erneut auf die Niederlande: Fast zwei Millionen kamen aus dem Nachbarland. Auf Platz zwei folgte mit 1,3 Millionen Übernachtungen Polen, vor den USA (1,2 Millionen), Frankreich (1,1 Millionen) und der Schweiz (0,8 Millionen).

