PayPal - Dreieck als Taktgeber

Nach der Dürreperiode der letzten drei Jahre sucht die PayPal-Aktie weiterhin nach einem Ausweg aus der schwierigen Chartsituation. Vor allem im vergangenen Jahr als der Nasdaq-100® zu einem fulminanten Comeback ansetzte, musste der Zahlungsdienstleister weiter Feder lassen. Einen Silberstreif gibt es aktuell aber. So signalisiert der Bruch des Abwärtstrends seit April 2022 sowie die Rückeroberung der 38-Wochen-Linie (akt. bei 60,47 USD) den laufenden Stabilisierungsprozess. Um den Stimmungswandel charttechnisch abzuschließen, bedarf es eines nachhaltigen Spurts über die jüngsten Hochs bei gut 68 USD. Schließlich könnte dann die Kursentwicklung der letzten Monate unter dem Strich als aufsteigendes Dreieck interpretiert werden (siehe Chart). Die Ambitionen der Bullen in Sachen langfristigem Gezeitenwandel unterstreicht auch der Quartalschart, wo ein klassisches „Hammer“-Umkehrmuster vorliegt. Rein rechnerisch hält die diskutierte Flaggenformation ein Anschlusspotenzial von 13 USD bereit, was zu einem Kursziel jenseits der Marke von 80 USD führt. Auf dem Weg in diese Region markiert das Hoch vom August 2023 bei 76,54 USD ein wichtiges Etappenziel.

PayPal (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart PayPal

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

