Swisscom - Übernahme von Vodafone Italia auf Kurs

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Der Telekomkonzern Swisscom kommt mit der Übernahme der italienischen Tochter des britischen Mobilfunkkonzerns Vodafone wie geplant voran.

Die Transaktion sei auf Kurs, teilte der Schweizer Marktführer am Donnerstag mit. "Unter Vorbehalt regulatorischer und anderer üblicher Genehmigungen wird der Vollzug der Transaktion voraussichtlich im ersten Quartal 2025 erfolgen." Swisscom will Vodafone Italia für acht Milliarden Euro in bar übernehmen und dann mit seiner italienischen Festnetz-Tochter Fastweb zusammenlegen.

Im ersten Quartal sank der Umsatz von Swisscom um 1,6 Prozent auf 2,7 Milliarden Franken. Der operative Gewinn (Ebitda) ging um 0,8 Prozent auf 1,16 Milliarden zurück. An der Jahresprognose hält das mehrheitlich im Staatbesitz stehende Unternehme fest: Bei Verkaufserlösen von rund elf Milliarden Franken soll das Ebitda 4,5 bis 4,6 Milliarden erreichen. Die Dividende soll bei Erreichen der Ziele stabil bei 22 Franken je Aktie gehalten werden.

(Bericht von Paul Arnold. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)