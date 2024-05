Borussia Dortmund macht im Quartal mehr Verlust

Der Fußballklub Borussia Dortmund ist im abgelaufenen Quartal tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Der Konzernverlust nach Steuern erhöhte sich in den Monaten Januar bis Ende März auf 21,7 Millionen Euro nach einem Fehlbetrag von 15,2 Millionen Euro ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Freitag in Dortmund auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Der Umsatz ging von 100,8 Millionen Euro auf 98,2 Millionen Euro zurück, der Personalaufwand hingegen wuchs von 61,6 Millionen Euro auf 66,2 Millionen Euro. Die seit Mitte April gut gelaufene Aktie verlor am Mittag 1,7 Prozent. Zur Wochenmitte hatte der BVB mit einem Heimsieg gegen Paris Saint-Germain die Chancen auf den Finaleinzug in der Champions League gesteigert. Die vollständigen Quartalszahlen legt der Konzern in einer Woche am 10. Mai vor.