GNW-Adhoc: eGain kündigt Webinar zu generativer KI für den Kundenservice mit Erfolgsgeschichte von führendem Kunden aus dem Versorgungssektor an

SUNNYVALE, Kalifornien, May 03, 2024

(http://www.nasdaq.com/symbol/egan)), die führende KI-Wissensplattform im Bereich Kundenservice, kündigte heute die Veranstaltung eines Online-Seminars über generative KI für den Kundenservice unter Beteiligung eines seiner führenden Kunden aus dem Versorgungssektor an. ?Die meisten KI-Projekte scheitern. Einigen Schätzungen zufolge liegt die Misserfolgsquote bei bis zu 80 % - fast doppelt so hoch wie die Misserfolgsquote bei IT-Projekten in Unternehmen vor zehn Jahren", schreibt das Magazin Harvard Business Review (https://hbr.org/2023/11/keep-your-ai-projects-on-track). Unternehmen sind auf der Suche nach Erfahrungen bei der Implementierung generativer KI, um ihre Erfolgschancen zu erhöhen. Der Kunde aus dem Versorgungssektor wird darüber sprechen, wie er den Aufbau von Wissen um das Fünffache beschleunigen konnte und gleichzeitig seinen Contact- Center-Agenten mit der KI-Wissensplattform von eGain eine 98%ige Auffindbarkeit von Antworten ermöglicht hat. Die Teilnehmer erhalten ein einzigartiges Angebot für ein risikofreies und kostenloses Produktionspilotprojekt namens ?Innovation in 30 Days (https://www.egain.com/gen-ai-knowledge-management-software-risk- free-trial/)", bei dem sie generative KI für den Kundenservice ausprobieren können, gestützt auf den eGain Knowledge Hub (https://www.egain.com/products/knowledge-hub/)(TM). Weitere Informationen Thema: Generative KI für den Kundenservice: Erfolgsgeschichten und Erkenntnisse Datum: 9. Mai 2024 Zeit: 10:00 Uhr EDT (Eastern Daylight Time), 15:00 Uhr BST (British Summer Time) Link zur Anmeldung: https://bit.ly/3UHeBDb Über eGain Der eGain Knowledge Hub ist mit KI und Analysen ausgestattet und verbessert die Kundenerfahrung und reduziert die Servicekosten durch virtuelle Unterstützung, Selbstbedienung und moderne Agenten-Desktop-Tools. Besuchen Sie www.eGain.com für weitere Informationen. Medienkontakt Michael Messner 408 636 4514 press@egain.com eGain, das eGain-Logo und alle anderen eGain-Produktnamen und -Slogans sind Marken oder eingetragene Marken der eGain Corp. in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen in dieser Pressemitteilung erwähnten Firmennamen und Produkte können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen sein. °