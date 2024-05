EQS-Adhoc: PRO DV AG: Dr. Giovanni Prestifilippo wird zum Vorstand berufen

EQS-Ad-hoc: PRO DV AG / Schlagwort(e): Personalie

PRO DV AG – Dr. Giovanni Prestifilippo wird zum Vorstand berufen

Dortmund, 06. Mai 2024

Im Hinblick auf die weitere zukünftige Ausrichtung der PRO DV AG (ISIN DE0006967805 / WKN 696780) wird zum 01.06.2024 Herr Dr. Giovanni Prestifilippo zu einem weiteren Mitglied des Vorstands der Gesellschaft berufen. Dem Vorstand gehören wie bisher Herr Uwe Osterkamp (Sprecher) und Herr Gregor Steverding an.

Giovanni Prestifilippo ist Diplom-Informatiker, er war seit 2008 Prokurist und Bereichsleiter und wurde dann 2013 zum Geschäftsführer der PSI Logistics GmbH berufen. Zuvor arbeitete er seit 1993 am Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik in verschiedenen Funktionen und promovierte an der Fakultät Maschinenbau der Universität Dortmund. Giovanni Prestifilippo ist mit verschiedenen Forschungseinrichtungen wie der RWTH, TU Berlin, TU Dortmund, verschiedenen Fraunhofer-Instituten wie IML, IIS, IPK, FIT, IFAM sowie dem BVL, VDI, VDMA und der GOR verbunden.

Mit der Erweiterung im Management wird die kontinuierliche Fortentwicklung und das weitere Wachstum der Gesellschaft verstärkt.

Aufsichtsrat und Vorstand der PRO DV AG

Über PRO DV

Die PRO DV AG ist ein IT-Beratungs- und Lösungsanbieter für prozessoptimierende Sicherheitslösungen. Das 1979 gegründete und seit 2000 börsennotierte Unternehmen (WKN 696780/ ISIN DE0006967805) hat den Firmenhauptsitz in Dortmund und einen weiteren Standort in Düsseldorf. Bedarfsgerechte, praxisbewährte Beratungsdienstleistungen und IT-Lösungen werden für namhafte Kunden in den Branchen Telekommunikation, Energie- und Wasserversorgung, Versicherungs- und Finanzwirtschaft, die Industrie sowie die Öffentliche Verwaltung realisiert. Das Thema Informationssicherheit ist in allen Elementen des PRO DV Portfolios stark verankert. Kompetenzschwerpunkte bilden die Themen Workforce Management (WFM), Business Continuity Management (BCM), Identity Access Management (IAM) und Secure Modern Collaboration (SMC).

Der Vorstand

PRO DV AG

Hauert 12

44227 Dortmund

Telefon: +49 231 9792-212

Telefax: +49 231 9792-200

E-Mail: ir@prodv.de

– Diese Presseinformation ist zur Veröffentlichung freigegeben. Beleg erbeten. –

Diese Presseinformation finden Sie im Internet unter www.prodv.de

Kontakt:

Gregor Steverding

Vorstand

Telefon: 0231 9792-130

E-Mail: gregor.steverding@prodv.de

