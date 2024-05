VONOVIA: Diese Faktoren sprechen jetzt für eine Renaissance der Immobilienaktien!

Vonovia steht geschäftlich am Wendepunkt. Im 1. Quartal blieb der Portfoliowert stabil. Wegen des Nachfrageüberhangs nach Wohnungen würden die Mieten langfristig um rund 4 % steigen, so die neuste Unternehmensannahme. Mit dem Start der Zinswende durch die EZB und bereits langfristig gesunkenen Renditeleveln beginnt sich der Immobilienmarkt zu stabilisieren. Ab 2025 strebt Vonovia wieder ein nachhaltiges Wachstum an.