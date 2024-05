EQS-Adhoc: STRABAG SE: STRABAG beabsichtigt gemeinsam mit PORR Teile der VAMED-Gruppe zu übernehmen

EQS-Ad-hoc: STRABAG SE / Schlagwort(e): Ankauf

STRABAG beabsichtigt gemeinsam mit PORR Teile der VAMED-Gruppe zu übernehmen

Erwerb der Geschäftsbereiche AKH Wien technische Betriebsführung und AKH Wien Bauprojekte, des österreichischen Projektentwicklungsgeschäfts sowie der Thermenbeteiligungen

Gemeinsame Beteiligungsgesellschaft von STRABAG SE und PORR AG hat Kaufvertrag unterfertigt, der Gesamtkaufpreis liegt bei rd. € 90 Mio.

Wirtschaftlicher Vollzug seitens STRABAG SE steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch den Aufsichtsrat

Der Vorstand der STRABAG SE informiert, dass die STRABAG SE gemeinsam mit der PORR AG über eine gemeinsame Beteiligungsgesellschaft Teile der VAMED-Gruppe zu einem Gesamtkaufpreis von rd. EUR 90 Mio. erwerben will. Verkäuferin ist die VAMED AG, die mehrheitlich von der deutschen Fresenius SE & Co. KGaA gehalten wird. Gegenstand sind die VAMED-KMB Krankenhausmanagement und Betriebsführungsges.m.b.H. (VKMB) und die VAMED Standortentwicklung und Engineering GmbH (VSG) mit den Geschäftsbereichen der AKH Wien technische Betriebsführung samt den Bauprojekten des AKH Wien, das österreichische Projektentwicklungsgeschäft sowie die Thermenbeteiligungen in Österreich.

Der Kaufvertrag ist heute unterfertigt worden. Die Käufergesellschaft soll jeweils zur Hälfte von PORR AG und STRABAG SE gehalten werden. Seitens STRABAG SE bedarf der wirtschaftliche Vollzug noch der Zustimmung des Aufsichtsrats der STRABAG SE.

Die Transaktion steht weiters unter dem Vorbehalt regulatorischer Freigaben unter anderem der zuständigen Wettbewerbsbehörden.

STRABAG SE Donau-City-Straße 9 1220 Wien Österreich

