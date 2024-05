EQS-News: ABOUT YOU Holding SE: Geschäftsjahr erfolgreich: ABOUT YOU wächst, erzielt positiven Free Cash-Flow und übertritt mit dem bereinigten EBITDA die Gewinnschwelle

EQS-News: ABOUT YOU Holding SE / Schlagwort(e): Jahresbericht

PRESSEMITTEILUNG

GESCHÄFTSJAHR ERFOLGREICH: ABOUT YOU WÄCHST, ERZIELT POSITIVEN FREE CASH-FLOW UND ÜBERTRITT MIT DEM BEREINIGTEN EBITDA DIE GEWINNSCHWELLE

Erreichen der Prognose: Umsatzwachstum von 1,6% ggü. Vorjahr auf 1.935,2 Mio. EUR und signifikante Verbesserung des bereinigten EBITDA1 auf 3,2 Mio. EUR trotz schwieriger als erwarteten Marktumfelds

Kosteneffizienz in allen Bereichen: Erhöhung der Bruttomarge auf 38,7% und Reduktion der Fulfillment-, Marketing- und Verwaltungskosten im Verhältnis zum Umsatz

Stärkung der Liquidität: Positiver Free Cash-Flow von 9,0 Mio. EUR reflektiert Verbesserungen des EBITDA und des Netto-Umlaufvermögens

Rückkehr zum Wachstum: Starke Beschleunigung des Umsatzwachstums auf 5,2% ggü. Vorjahr im vierten Quartal

Grundlage des Erfolgs: Erhebliche Fortschritte bei strategischen Initiativen von ABOUT YOU zu Kundenbindung, Sortiment und operativem Geschäftsmodell

Celebrity Brands als USP: Mehr als 40 Marken mit 120+ Exklusivkollektionen, z. B. mit Supermodel Toni Garrn und Torhüter Kevin Trapp

SCAYLE mit globaler Expansion: Externes Transaktionsvolumen2 von 3,8 Mrd. EUR, 200+ Online-Shops sowie das Vereinigte Königreich und Nordamerika als Zielmärkte

Ausblick für das Geschäftsjahr 2024/2025: Vorstand erwartet Umsatzwachstum zwischen +1% und +10% ggü. Vorjahr sowie Steigerung des bereinigten EBITDA auf 10 Mio. bis 30 Mio. EUR

Hamburg | 7. Mai 2024 – Die ABOUT YOU Group – bestehend aus ABOUT YOU, einem der führenden Online-Fashion-Stores in Europa, und SCAYLE, einer der am schnellsten wachsenden Software-as-a-Service-Commerce-Plattformen der Welt – feiert ihren zehnten Geburtstag mit einem finanziellen Meilenstein. Die Group erfüllt die Jahresprognosen zum Umsatzwachstum und zur Profitabilität im Geschäftsjahr 2023/2024. Trotz des unsicheren Marktumfelds erreichte die ABOUT YOU Group die Gewinnschwelle des bereinigten EBITDA, übertraf das Umsatzwachstum des europäischen Online-Fashion-Marktes und schuf eine solide Grundlage für das vom Vorstand erwartete, sich beschleunigende und profitable Wachstum in den kommenden Jahren.

„Im Geschäftsjahr 2023/2024 traten wir mit dem bereinigten EBITDA in die Gewinnzone. Gleichzeitig erzielten wir Wachstum, waren Free Cash-Flow-positiv und gewannen signifikant an Marktanteil. Dies zeigt, wie ein gründergeführtes Geschäftsmodell nach zehn Jahren der Innovationen und Investitionen eine gute Balance aus Margensteigerung und Wachstum schafft“, so Tarek Müller, Mitgründer und Co-CEO der ABOUT YOU Group. „Be fast, stay hungry, and execute with passion. Unsere Leitwerte sind seit einer Dekade unverändert und waren doch nie aktueller. Wir warten nicht auf eine schnellere Verlagerung vom Offline- zum Online-Handel und sich aufhellende Marktbedingungen. Stattdessen handelt unser Team mit Entschlossenheit, um ABOUT YOU und SCAYLE nicht nur für das laufende Geschäftsjahr, sondern dauerhaft als profitabel wachsende Geschäftsbereiche zu positionieren.“



FOKUS AUF DIE ERREICHUNG DER BEREINIGTEN OPERATIVEN GEWINNSCHWELLE

Im Geschäftsjahr 2023/2024 verbesserte die ABOUT YOU Group ihre Marge deutlich über alle Kostenlinien und Segmente hinweg. Aufgrund der geringeren Rabattintensität im Online-Fashion-Store und der optimierten Lagerhaltung gegenüber dem Vorjahr stieg die Bruttomarge auf 38,7% von 37,8% im Vergleichsjahr 2022/2023. Gleichzeitig erzielte die ABOUT YOU Group eine deutliche Senkung ihrer Kosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen. Sie reduzierte die Fulfillmentkosten um 150 Basispunkte auf 23,0%, die Marketingkosten um 500 Basispunkte auf 10,9% und die Verwaltungskosten um 10 Basispunkte auf 4,6% relativ zum Umsatz.

Dank der Effizienzsteigerungen belief sich das bereinigte EBITDA auf 3,2 Mio. EUR, was einem dreistelligen Ergebnissprung um 140,2 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 0,2%.



ZURÜCK ZUM UMSATZWACHSTUM IM VIERTEN QUARTAL

Ihren Umsatz steigerte die ABOUT YOU Group im Geschäftsjahr 2023/2024 um 1,6% auf 1.935,2 Mio. EUR. Überschüssige Lagerbestände, ungünstige Wetterbedingungen und rückläufige Umsatzzahlen – im fragmentierten Online-Mode-Markt in Europa konnte sich die ABOUT YOU Group behaupten und einen höheren Marktanteil sichern. Mit einem Umsatzwachstum von 5,2% gegenüber dem Vorjahr markierte das vierte Quartal die Rückkehr zu solidem Wachstum mit Zuwächsen in allen drei Berichtssegmenten.



GEZIELTE INVESTITIONEN IN DEN ONLINE-FASHION-STORE

Im Geschäftsjahr blieben die Umsätze des Online-Fashion-Stores in Deutschland, Österreich und der Schweiz (Segment DACH) gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert bei 916,7 Mio. EUR und legten in den restlichen Märkten in Europa (Segment Rest of Europe, RoE) um 2,8% auf 925,9 Mio. EUR zu. Parallel erzielten die Segmente signifikante Verbesserungen ihrer Profitabilität: Die bereinigte EBITDA-Marge kletterte in DACH von 1,5% auf 3,6% und in RoE von -18,7% auf -6,8%.

Zur Unterstützung des Wachstums im Handelsgeschäft tätigte die ABOUT YOU Group gezielte Investitionen in die Kundenbindung, die Sortimentserweiterung und den Ausbau des operativen Geschäftsmodells. Mit Erfolg: In den letzten zwölf Monaten bis zum 29. Februar 2024 zählte ABOUT YOU insgesamt 37,8 Mio. Bestellungen von 12,3 Mio. aktiven Kund*innen, was durchschnittlich 3,1 Bestellungen pro Person bedeutet. Der durchschnittliche Bestellwert erhöhte sich auf 58,0 EUR, ein Plus von 5,8% gegenüber dem Vorjahr.

Die strategischen Initiativen sollen im Geschäftsjahr 2024/2025 fortgesetzt werden. Um den digitalen Einkaufbummel für die jungen und modebewussten Endkund*innen noch stärker zu personalisieren, arbeitet ABOUT YOU unter anderem am Einsatz von künstlicher Intelligenz im Online-Fashion-Store – wie z. B. an der neuen KI-gestützten Shopping-Assistenz MAYA, die viele Nutzer*innen der ABOUT YOU App in Deutschland, Österreich und der Schweiz seit April 2024 beim digitalen Einkauf begleitet und mit personalisierter Inspiration unterstützt.

Die Erweiterung des Sortiments erstreckt sich von Fast Fashion- bis Premiummarken, sodass mittlerweile mehr als 4.000 Marken im Online-Fashion-Store erhältlich sind. Zusätzliche Impulse bringt auch das ABOUT YOU Outlet mit einem umfangreichen Angebot an Modeartikeln führender Marken zu reduzierten Preisen und einer starken Wachstumsdynamik seit dem Launch im Geschäftsjahr 2022/2023. Im Geschäftsjahr 2023/2024 brachten über 40 Celebrity Brands im Jahresverlauf mehr als 120 Kollektionen mit Influencer*innen und anderen bekannten Persönlichkeiten hervor, welche exklusiv bei ABOUT YOU erhältlich sind. Allein im vierten Quartal launchten die Spring/Summer 2024-Kollektionen von Model Toni Garrn, Torhüter Kevin Trapp und den Influencerinnen Cita Maass, Marie von Behrens und Kayla Shyx. Zur Komplettierung des Fashion-Angebots arbeitet der Online-Fashion-Store darüber hinaus an der Einführung verschiedener Manufacturer-to-Consumer-Modelle (M2C) mit Fokus auf europäische Konsumentenbedürfnisse und unter Beachtung der hohen Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandards der ABOUT YOU Group.

Auch das operative Geschäftsmodell von ABOUT YOU entwickelt sich weiter: So ist der Ausbau von Drittanbietermodellen, wie z. B. „Fulfillment by ABOUT YOU“, durch die Einführung weiterer Marktplatzfunktionen in Planung. Diese Erweiterung der bestehenden Modelle wird Markenpartnern den direkteren Vertrieb ihres Sortiments an Endkund*innen von ABOUT YOU ermöglichen. Der Start ist im Laufe des Geschäftsjahres 2024/2025 vorgesehen.



DIVERSIFIKATION IM BUSINESS-TO-BUSINESS-GESCHÄFT DURCH SCAYLE

Das Business-to-Business-Geschäft der ABOUT YOU Group, zusammengefasst im Segment Tech, Media und Enabling (Segment TME), verzeichnete im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 188,9 Mio. EUR mit einer erheblichen Steigerung der bereinigten EBITDA-Marge von 16,1% auf 26,7% im Jahresverlauf.

Nach der Ausgliederung in eine eigenständige Tochtergesellschaft im August 2023, beendete die SCAYLE GmbH das Geschäftsjahr 2023/2024 mit einem externen Transaktionsvolumen von 3,8 Mrd. EUR. Mit ihrem flexiblen und modernen Enterprise-Shop-System, spezialisiert auf das Business-to-Consumer-Geschäft von Marken und Händlern aus den Bereichen Mode, Lifestyle und Sport, werden inzwischen mehr als 200 Online-Shops über die SCAYLE Commerce Engine betrieben. Dazu zählen Shops bestehender Kunden wie unter anderem s.Oliver, Fielmann und DEICHMANN, die im Geschäftsjahr launchten.

Investitionen in die vertikale und geografische Expansion von SCAYLE stärkten seine Präsenz in Europa im Geschäftsjahr 2023/2024, insbesondere in BeNeLux, dem Vereinigten Königreich und den nordischen Ländern. Mit Einzelhandelsexpertise und modernster technologischer Infrastruktur konnte SCAYLE neue global agierende Geschäftskunden wie Mister Spex, ATP Autoteile, Babymarkt, baby-walz, Perfectly Basics und Manchester United gewinnen und damit noch stärker über den Bereich Mode hinaus diversifizieren. Die Pipeline möglicher Neukunden bleibt unverändert stark.

Für das Geschäftsjahr 2024/2025 setzt SCAYLE weitere ambitionierte Meilensteine, insbesondere seine Expansion nach Nordamerika, unterstützt durch eine lokale Gesellschaft mit einem engagierten und lokalen Team. Um neuen und bestehenden Kunden weiterhin die beste Enterprise-Commerce-Plattform anzubieten, arbeitet SCAYLE kontinuierlich daran, sein umfangreiches Angebot an integrierten Funktionen zu erweitern, wie z. B. mit neu entwickelten Subscription-, Promotion- und Omnichannel-Features.

„Mit Start des Geschäftsjahres 2024/2025 beginnt ein neues Jahrzehnt für die ABOUT YOU Group und wir befinden uns in einer finanziell stärkeren Position als je zuvor“, soHannes Wiese, Mitgründer und Co-CEO der ABOUT YOU Group. „Mit einem auf Ebene des bereinigten EBITDA profitablen Geschäftsmodell, einem positiven Free Cash-Flow von 9,0 Mio. EUR und einer grundsoliden Bilanzstruktur sind wir hervorragend aufgestellt, um langfristig im Sinne des Unternehmens zu handeln. Durch disziplinierte Kostenkontrolle und strategische Investitionen möchten wir das Umsatzwachstum beschleunigen sowie die Profitabilität weiter erhöhen, wie unsere Prognose für das laufende Geschäftsjahr zeigt.“



AUSBLICK AUF BESCHLEUNIGTES WACHSTUM UND GESTEIGERTE PROFITABILITÄT IN 2024/2025

Trotz des anhaltend unsicheren Marktumfelds strebt die ABOUT YOU Group weiterhin nach einem nachhaltigen Wachstum und einer Steigerung der Profitabilität. Im Geschäftsjahr 2024/2025 erwartet der Vorstand ein Umsatzwachstum in der Spanne von +1% bis +10% gegenüber dem Vorjahr, das in Kombination mit einer gesteigerten Bruttomarge sowie einem verbesserten Verhältnis der Fulfillment- und Verwaltungskosten zum Umsatz voraussichtlich zu einem bereinigten EBITDA zwischen 10 Mio. und 30 Mio. EUR führen sollte. Über das laufende Geschäftsjahr hinaus geht der Vorstand von einer weiteren Beschleunigung der Wachstumsdynamik aus und erwartet ab dem Geschäftsjahr 2025/2026 wieder zweistellige Wachstumsraten für die Group.

Alle Veröffentlichungen zu den Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2023/2024, einschließlich des Geschäftsberichts, sind auf der Investor Relations-Website zugänglich. Der ESG-Bericht 2023/2024 der ABOUT YOU Group folgt am 15. Mai 2024. Die Publikation der Quartalsergebnisse für Q1 2024/2025 ist für den 10. Juli 2024 vorgesehen.



GJ

23/24 GJ

22/23 Veränderung

zum Vj. Leistungsindikatoren Konzern Metriken zur Kundenreichweite LTM User Session pro Monat (in Mio.) 126,9 133,1 (4,7)% % der User Sessions über mobile Endgeräte (in %) 89,6 87,1 2,5pp Metriken zum Kundenverhalten LTM Aktive Kund*innen (in Mio.) 12,3 12,7 (3,2)% Anzahl Bestellungen (in Mio.) 37,8 39,4 (4,2)% Durchschnittliche Bestellungen pro aktiven Kund*innen (in #) 3,1 3,1 (1,0)% Durchschnittliche Warenkorbgröße

(in EUR inkl. MwSt.) 58,0 54,8 5,8%

(Mio. EUR,

falls nicht anders angegeben) GJ

23/24 GJ

22/23 Veränderung

zum Vj. Q4

23/24 Q4

22/23 Veränderung

zum Vj. Finanzkennzahlen der Segmente Umsatzerlöse 1.935,2 1.904,6 1,6% 436,6 415,0 5,2% DACH 916,7 916,3 0,0% 210,7 201,8 4,4% RoE 925,9 900,4 2,8% 199,8 195,1 2,4% TME 188,9 195,1 (3,2)% 44,3 45,5 (2,6)% Überleitung (96,2) (107,1) — (18,2) (27,5) — Bereinigtes EBITDA 3,2 (137,0) 102,3% (7,8) (22,3) 64,8% DACH 33,0 13,5 144,1% 5,2 7,0 (24,9)% RoE (62,8) (168,7) 62,8% (15,5) (36,5) 57,5% TME 50,4 31,4 60,4% 11,4 12,1 (5,5)% Überleitung (17,4) (13,2) — (9,0) (4,8) —

(Mio. EUR,

falls nicht anders angegeben) GJ

23/24 GJ

22/23 Veränderung

zum Vj. Q4

23/24 Q4

22/23 Veränderung

zum Vj. Bereinigte EBITDA-Marge 0,2% (7,2)% 7,4pp (1,8)% (5,4)% 3,6pp DACH 3,6% 1,5% 2,1pp 2,5% 3,5% (1,0)pp RoE (6,8)% (18,7)% 12,0pp (7,8)% (18,7)% 10,9pp TME 26,7% 16,1% 10,6pp 25,7% 26,5% (0,8)pp Finanzkennzahlen des Konzerns Bruttoergebnis vom Umsatz 748,4 720,6 3,9% 171,6 141,0 21,7% Bruttomarge (% der Umsatzerlöse) 38,7% 37,8% 0,8pp 39,3% 34,0% 5,3pp NWC (Net Working Capital) (16,9) 40,7 (141,4)% (16,9) 40,7 (141,4)% CAPEX (Capital Expenditures) 38,8 54,5 28,8% 7,7 16,3 52,4% Periodenergebnis (EAT) (112,2) (229,0) 51,0% (32,0) (59,2) 46,0% Free Cash-Flow 9,0 (261,0) 103,4% (51,5) (93,3) 44,9%

Das Geschäftsjahr 2023/2024 endete am 29. Februar 2024.

Definitionen sind dem Geschäftsbericht 2023/2024 von ABOUT YOU zu entnehmen.



ÜBER DIE ABOUT YOU GROUP

Die ABOUT YOU Group (bestehend aus der ABOUT YOU Holding SE zusammen mit ihren vollkonsolidierten Tochtergesellschaften) ist eine international operierende E-Commerce-Gruppe und in zwei strategische Geschäftsbereiche gegliedert: Der Online-Fashion-Store, den die ABOUT YOU SE & Co. KG betreibt, bildet das Business-to-Consumer-Geschäft der Group. Mit über 42 Mio. monatlich aktiven User*innen ist ABOUT YOU einer der größten Onlinehändler für Fashion und Lifestyle in Europa und der führende Anbieter eines personalisierten Einkaufserlebnisses auf dem Smartphone. In der mehrfach ausgezeichneten ABOUT YOU App und auf aboutyou.com finden die Kund*innen neben vielseitiger Inspiration ein Sortiment mit über 700.000 Artikeln von mehr als 4.000 Marken. Das Business-to-Business-Geschäft der Group wird größtenteils durch die SCAYLE GmbH abgebildet. SCAYLE bietet ein modernes, cloud-basiertes Enterprise-Shop-System, welches es Marken und Händlern ermöglicht, ihr Digitalgeschäft schnell und flexibel zu skalieren und an steigende Kundenbedürfnisse anzupassen. Mehr als 200 Online-Shops setzen die Technologie von SCAYLE ein. Darunter nutzen führende Marken und Einzelhändler wie z. B. DEICHMANN, FC Bayern, Fielmann, DEPOT oder Marc O'Polo die SCAYLE Commerce-Technologie als Lizenzmodell.

Weitere Informationen finden Sie unter: corporate.aboutyou.de



