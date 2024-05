EQS-News: Advanced Blockchain AG gründet ABX Ventures in der Schweiz und bildet strategische Allianzen mit der Crypto Valley Association sowie Modulai

EQS-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Kooperation/Kryptowährung / Blockchain

Advanced Blockchain AG gründet ABX Ventures in der Schweiz und bildet strategische Allianzen mit der Crypto Valley Association sowie Modulai



07.05.2024

Advanced Blockchain AG gründet ABX Ventures in der Schweiz und bildet strategische Allianzen mit der Crypto Valley Association sowie Modulai

7. Mai 2024 - Die Advanced Blockchain AG (“AB”, Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Inkubator und Investor in der Blockchain-Branche, gibt seine jüngste Integration in das angesehene Ökosystem der Crypto Valley Association bekannt und bekräftigt damit sein Engagement für bahnbrechende Fortschritte in den Bereichen Blockchain und Kryptowährungen. Die Crypto Valley Association, die als führender Schweizer Knotenpunkt für Blockchain und Kryptowährungen bekannt ist, hat seit ihrer Gründung im Jahr 2017 entscheidend dazu beigetragen, das Wachstum zu fördern, die Zusammenarbeit zu unterstützen und die Integrität innerhalb der globalen Blockchain-Wirtschaft zu wahren.

Mit der Gründung der hundertprozentigen Tochtergesellschaft ABX Ventures AG in Zug, Schweiz, ist Advanced Blockchain strategisch gut aufgestellt, um die sich bietenden Chancen in dieser dynamischen Region zu nutzen. Diese Expansion ermöglicht es AB, den Fokus auf die Bereitstellung von dienstleistungsorientierten Softwarelösungen zu schärfen und das robuste Geschäftsmodell durch strategische Investitionen zu stärken.

Die Gründung von ABX Ventures AG markiert einen sehr wichtigen Schritt bei der weiteren Entwicklung der KI-gestützten Forschungsplattform "ABX Analytics", die erstmals im Jahr 2023 vorgestellt wurde. Advanced Blockchain zielt darauf ab, seinen strategischen Fokus auf wiederkehrende Einnahmeströme zu erweitern. Die ABX Ventures AG wird diese Bemühungen unter der neuen Marke ABX anführen. Gleichzeitig werden die Investitionen in strategische Projekte im Jahr 2024 im Einklang mit dem ursprünglichen Geschäftsmodell fortgesetzt.

Im Einklang ihres Engagements für Innovation ist die Advanced Blockchain AG kürzlich eine Partnerschaft mit dem in Stockholm ansässigen Unternehmen Modulai eingegangen, das sich auf maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz spezialisiert hat. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, das Produkt ABX Analytics zu stärken und die darin integrierten KI-Komponenten zu verfeinern. Modulai hat viel Erfahrung bei der Entwicklung erstklassiger KI-Marktlösungen, unter anderem für die EQT Group.

Simon Telian, CEO von AB, kommentiert die Zusammenarbeit wie folgt: „Unsere Partnerschaft mit Modulai ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zu Innovation und Exzellenz. Gemeinsam sind wir bereit, die Landschaft der KI-gesteuerten Blockchain-Lösungen zu revolutionieren und Unternehmen zu befähigen, im digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein."



Das Advanced Blockchain Management Team wird nächsten Monat an der Crypto Valley Conference in der Schweiz teilnehmen.

Über die Advanced Blockchain AG:

Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) ist ein Venture Builder und Investor in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche.

Für weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG, ihre verschiedenen Projekte und Investitionen besuchen Sie bitte https://www.advancedblockchain.com/.



Kontakt:

ir@advancedblockchain.com

