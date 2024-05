EQS-News: Zalando steigert Bruttowarenvolumen und Profitabilität im ersten Quartal durch Ausbau seines hochwertigen Sortiments, mehr Lifestyle-Angeboten, zusätzlichen Inspirationselementen und neuen B2B Partner

EQS-News: Zalando SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Zalando steigert Bruttowarenvolumen und Profitabilität im ersten Quartal durch Ausbau seines hochwertigen Sortiments, mehr Lifestyle-Angeboten, zusätzlichen Inspirationselementen und neuen B2B Partner



Zalando steigert Bruttowarenvolumen und Profitabilität im ersten Quartal durch Ausbau seines hochwertigen Sortiments, mehr Lifestyle-Angeboten, zusätzlichen Inspirationselementen und neuen B2B Partnern

Bruttowarenvolumen (GMV) steigt im ersten Quartal um 1,3 %

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes EBIT) wächst auf 28,3 Millionen Euro, dies entspricht einer bereinigten EBIT Marge von 1,3%

Business-to-Consumer (B2C) verzeichnet das stärkste Wachstum bei “Beauty”, “Sport”, “Kinder & Familie” und “Lounge by Zalando”

Business-to-Business (B2B) gewinnt weitere Multi-Channel Fulfillment-Partner hinzu und steigert den Umsatz um 13%

Jahresprognose für 2024 bestätigt

Berlin, 7. Mai 2024 // Zalando ist im ersten Quartal gewachsen und hat seine Profitabilität gesteigert. Das Unternehmen hat die Qualität seines Sortiments ausgebaut, ein starkes Wachstum bei seinen Lifestyle-Angeboten erzielt, das Erlebnis für Kund*innen inspirierender gestaltet und neue Logistikpartner gewonnen. Die Ergebnisse sind eine Bestätigung der aktualisierten Strategie, die Zalando im März vorgestellt hat, um mit seinen beiden Wachstumsfeldern Business-to-Consumer (B2C) und Business-to-Business (B2B) das führende E-Commerce-Ökosystem für den europäischen Mode- und Lifestyle-Markt aufzubauen.

Das Bruttowarenvolumen (GMV) stieg im ersten Quartal um 1,3 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 3,3 Milliarden Euro. Der Umsatz lag bei 2,2 Milliarden Euro im Vergleich zu 2,3 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes EBIT) stieg, wie vom Markt erwartet, im ersten Quartal auf 28,3 Millionen Euro. Das entspricht einer bereinigten EBIT-Marge von 1,3 % gegenüber -0,7 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Die deutliche Verbesserung der Profitabilität ist auf niedrigere Logistikkosten und ein erfolgreiches Bestandsmanagement zurückzuführen, was zu einer verbesserten Bruttomarge führte.

„Wir setzen unsere Ökosystem-Strategie erfolgreich um, und wir freuen uns über die positive Resonanz von Kund*innen und Partnern im ersten Quartal. Wir kehren auf den Wachstumspfad zurück", sagte Dr. Sandra Dembeck, CFO von Zalando. „Im B2C-Bereich zeigen unsere Kund*innen verstärktes Interesse an unserem hochwertigen Sortiment, digitalen Tools, Angeboten und inspirierenden Inhalten. Im B2B-Bereich überzeugt unser einzigartiges Angebot neue Partner. Unsere Wachstumsinitiativen in beiden Bereichen zeigen Wirkung und tragen zu den Ergebnissen bei. Das bestärkt uns auf unserem Weg.“

Im B2C-Bereich setzt Zalando auf Qualität als Differenzierungsmerkmal, um seinen Kund*innen das bestmögliche Einkaufserlebnis für Mode- und Lifestyle zu bieten. Im ersten Quartal hat das Unternehmen sein Sortiment weiter ausgebaut, zum Beispiel durch die Einführung der Premium-Sportmarke „On“ in 22 Märkten. Um die Qualität des digitalen Einkaufserlebnisses für Kund*innen weiter zu verbessern, hat Zalando seine Größenempfehlung auf Grundlage der Körpermaße von Kund*innen nun auch in Spanien, Frankreich und Italien eingeführt. Damit ist der Service jetzt in insgesamt sechs Märkten verfügbar. Zalando hat außerdem sein inklusives Sortiment erweitert. Nach Gesprächen mit Eltern behinderter Kinder hat Zalando 20 neue, adaptive Schuhmodelle für Kinder eingeführt, die deren Bedürfnissen entsprechen.

Der zweite Fokus von Zalandos B2C-Strategie liegt auf dem Ausbau des Lifestyle- und Modeangebots und zeigte im ersten Quartal starke Ergebnisse. Zalando baut dafür das Angebot in bestehenden Bereichen für ein umfassenderes Kund*innenerlebnis aus – mit einer Kombination aus einem umfangreicheren Sortiment, Beratungsfunktionen, personalisierten Inspirationselementen und höchstem Komfort. Mit dem neuen, verbesserten Designer-Bereich auf der Website und in der App hat Zalando eine ansprechende Umgebung für Designer-Marken geschaffen, das einer Luxusboutique gleicht. Im Zuge der Einführung kündigte Zalando auch eine Partnerschaft mit der britisch-japanischen Musikerin und Schauspielerin Rina Sawayama an, die seitdem als Botschafterin für das Designer-Angebot auftritt. In Zusammenarbeit mit der italienischen Designermarke Aspesi brachte Zalando außerdem eine exklusive, gemeinsam entworfene Capsule-Kollektion namens „Cinema Club“ auf den Markt. Im ersten Quartal verzeichneten die Angebote “Beauty”, “Sport”, “Kinder & Familie” und “Lounge by Zalando” das stärkste Wachstum.

Der dritte Fokus der B2C-Wachstumsstrategie ist die Integration von personalisierten, inspirierenden und unterhaltsamen Inhalten in das Online-Shopping-Erlebnis. Dafür hat Zalando den Funktionsumfang seines Zalando Assistant erweitert. Kund*innen können den Zalando Assistant nun noch einfacher und intuitiver per Sprache bedienen, statt nur per Texteingabe. Die neue datenbasierte Inspirationsquelle Trendspotter zeigt Kund*innen neue Modetrends, die sich in den sechs europäischen Modemetropolen abzeichnen. Jede Woche sehen Kund*innen die Top-Artikel, die bei Zalando Kund*innen in Berlin, Paris, Mailand, Antwerpen, Stockholm und Kopenhagen besonders angesagt sind.

Im B2C-Bereich stieg das Bruttowarenvolumen (GMV) im ersten Quartal um 1,3 % auf 3,3 Milliarden Euro, unterstützt durch einen frühen Start in die Frühjahr/Sommer Saison. Das bereinigte EBIT ist auf 23 Millionen Euro angewachsen, was einer bereinigten EBIT-Marge von 1,1 % entspricht. Die Verbesserung der Profitabilität um 1,4 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahresquartal beruht insbesondere auf einer höheren Bruttomarge und niedrigeren Logistikkosten.

Im B2B-Bereich öffnet Zalando seine Logistik-, Software- und Service-Infrastruktur, um das E-Commerce Geschäft von Marken und Einzelhändlern zu stärken – auf und außerhalb der Zalando Plattform. Im ersten Quartal gewann Zalando fünf weitere Partner für das ZEOS Multi-Channel Fulfillment, womit sich die Gesamtzahl der Händler auf 27 erhöhte.

Eine Marke, die sich kürzlich für ein umfassenderes Servicepaket von Zalando entschieden hat, ist LolaLiza. Die erfolgreiche belgische Marke für Damenbekleidung ist seit 2020 Teil des Partnerprogramms und nutzt ZEOS-Fulfillment künftig auch für Länder außerhalb ihres Heimatmarktes. Im Rahmen der Partnerschaft wird LolaLiza zu Zalandos Marktplatz-Lösung Tradebyte wechseln.

Der Umsatz im B2B-Bereich stieg im ersten Quartal um 13 % auf 215 Millionen Euro. Das bereinigte EBIT erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahresquartal von 4 Millionen auf 5 Millionen Euro. Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich von 2,2 % im Vorjahr auf 2,5 %.

Prognose für das Gesamtjahr bestätigt

Zalando bestätigt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2024 und erwartet ein Wachstum des Bruttowarenvolumens (GMV) und des Umsatzes zwischen 0 und 5 % im Vergleich zum Vorjahr. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf profitables Wachstum und darauf, die Marge weiter zu verbessern. Zalando rechnet mit einem bereinigten EBIT zwischen 380 Millionen Euro und 450 Millionen Euro.

Der Finanzbericht für das erste Quartal 2024 sowie die Ergebnispräsentation für Analyst*innen und Investor*innen sind auf der Zalando Investor Relations Website verfügbar. Zalando wird die Ergebnisse für das zweite Quartal 2024 am 6. August 2024 veröffentlichen.

Zalando Konzern

Wesentliche Kennzahlen* IN MILLIONEN EURO Q1/24 Q1/23 GMV Konzern 3.269,7 3.226,9 % Wachstum 1,3 % 2,4 % Umsatz Konzern 2.241,4 2.255,6 % Wachstum -0,6 % 2,3 % B2C Umsatz 2.028,0 2.068,1 B2B Umsatz 215,1 189,7 Überleitung Umsatz -1,7 -2,1 Bereinigtes EBIT Konzern 28,3 -0,7 Bereinigte EBIT-Marge Konzern 1,3 % 0,0 % B2C Bereinigtes EBIT 22,9 -4,8 B2B Bereinigtes EBIT 5,4 4,1 Überleitung Bereinigtes EBIT 0,0 0,0 Nettoumlaufvermögen -328,6 8,9 Investitionsaufwand (Capex) -59,5 -37,7 Nettogewinn -8,9 -38,5

Q1/24 Q1/23 Wichtige Leistungsindikatoren Aktive Kund*innen (in Mio.) (letzte 12 Monate) 49,5 51,2 Anzahl Bestellungen (in Mio.) 55,2 56,7 Durchschn. Anzahl Bestellungen / aktiver Kundin bzw. aktivem Kunden (letzte 12 Monate) 4,9 5,1 Durchschn. Warenkorbgröße (Euro) (letzte 12 Monate) 60,4 57,3

*Definitionen finden sich im Geschäftsbericht 2023.

Über Zalando

2008 in Berlin gegründet, baut Zalando mit seinen beiden Wachstumsfeldern B2C und B2B das führende E-Commerce-Ökosystem für den europäischen Mode- und Lifestyle-Markt auf. Im B2C-Bereich bietet das Unternehmen rund 50 Millionen aktiven Kund*innen in 25 Märkten ein inspirierendes und qualitätsorientiertes Einkaufserlebnis für Mode- und Lifestyle-Produkte zahlreicher Marken aus einer Hand. Im B2B-Bereich nutzt Zalando seine Logistik-, Software- und Service-Infrastruktur, um Marken und Einzelhändler bei ihren E-Commerce-Transaktionen in ganz Europa zu unterstützen – sowohl auf als auch außerhalb der Zalando Plattform. Mit dem Ökosystem strebt Zalando an, einen positiven Wandel in der Mode- und Lifestylebranche zu bewirken.

