EQS-DD: Lenzing AG: Christian Skilich, Kauf

EQS Group · Uhr


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

19.08.2025 / 15:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Christian
Nachname(n):Skilich

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Lenzing AG

b) LEI

529900BKFJBI0QRDJH63 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:AT0000644505

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
26,82 EUR1.900 Stück

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
26,8200 EUR1.900,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

19.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Wien
MIC:XWBO

19.08.2025 CET/CEST

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Lenzing AG
4860 Lenzing
Österreich
Internet:www.lenzing.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

100252 19.08.2025 CET/CEST

