Moderna - Inverse S-K-S-Formation komplettiert

Zuletzt war es um die Moderna-Aktie deutlich ruhiger geworden als das während der Hochphase der Corona-Pandemie der Fall war. Das könnte sich nun wieder ändern – und zwar aus gutem Grund. Am augenscheinlichsten ist die nach fast drei Jahren Abwärtstrend in der vergangenen Woche vervollständigte Schulter-Kopf-Schulter-Umkehr (siehe Chart). Der Abschluss dieser unteren Trendwendeformation wird von konstruktiven Indikatorensignalen begleitet. Hervorheben möchten wir dabei den MACD und die Relative Stärke nach Levy, die zuvor jeweils zudem positive Divergenzen ausgeprägt hatten. Für das Sahnehäubchen sorgt das Volumen, denn der höchste Umsatz seit Monaten unterstreicht den jüngst erfolgten Ausbruch auf der Oberseite. Aus der Höhe der inversen S-K-S-Formation ergibt sich nun ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 50 USD bzw. ein Kursziel im Bereich von 165 USD. Letzteres harmoniert sehr gut mit dem Hoch vom April 2023 bei 163,24 USD. Um die beschriebene Trendwende nicht leichtfertig auf das Spiel zu setzen, gilt es in Zukunft, die 38-Wochen-Linie (akt. bei 97,75 USD) nicht mehr zu unterschreiten.

Moderna (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Moderna

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

