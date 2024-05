ROUNDUP/1:0 in Paris: Dortmund steht im Finale der Champions League

PARIS (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat das Finale der Champions League erreicht. Der Fußball-Bundesligist setzte sich im Halbfinal-Rückspiel bei Paris Saint-Germain dank eines 1:0 (0:0) durch. Nationalspieler Mats Hummels traf kurz nach der Halbzeit mit einem Kopfball (50. Minute). Das Hinspiel hatte der BVB ebenfalls mit 1:0 gewonnen. Gegner am 1. Juni im Londoner Wembley-Stadion ist der FC Bayern München oder Real Madrid, die am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) aufeinandertreffen (Hinspiel: 2:2). Gelingt den Bayern ein Sieg, wäre eine Neuauflage des Königsklassen-Showdowns der beiden deutschen Vereine 2013 in London perfekt.

Wie schon beim 1:0-Erfolg sechs Tage zuvor in Dortmund bot der BVB dem favorisierten Starensemble um Ausnahmekönner Kylian Mbappé vor knapp 50 000 Zuschauern im Parc des Princes einen leidenschaftlichen Kampf und steht nach 1997 und 2013 zum dritten Mal im Endspiel der Champions League. Dagegen geht für den aus Katar mit hohem finanziellem Aufwand alimentierten Club aus Paris das lange Warten auf einen Triumph im wichtigsten europäischen Wettbewerb weiter. PSG hatte bei mehreren Pfosten- und Lattentreffern Pech./mj/DP/zb