Zalando dank Sparkurs profitabler - Erwartung aber etwas verfehlt

(dpa-AFX) - Der Sparkurs von Zalando hat sich zum Jahresbeginn weiter ausgewirkt. So schrieb der Online-Modehändler unter anderem wegen geringerer Logistikkosten wieder schwarze Zahlen im Tagesgeschäft und begrenzte den Verlust unter dem Strich deutlich. Bereinigt um Sondereffekte verdiente Zalando im ersten Quartal vor Zinsen und Steuern (Ebit) 28,3 Millionen Euro, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein kleiner Fehlbetrag gestanden hatte. Analysten hatten sich aber etwas mehr erhofft. Der Nettoverlust reduzierte sich von 38,5 Millionen Euro auf nun 8,9 Millionen Euro, wie der Dax-Konzern am Dienstag in Berlin mitteilte.

Zugutekam Zalando das bessere Wetter, das einen frühen Start in die Frühjahr/Sommer-Saison ermöglichte. Der Bruttowarenwert (GMV) kletterte um 1,3 Prozent auf rund 3,3 Milliarden Euro. Der Effekt zeigte sich allerdings nicht beim Umsatz, der um 0,6 Prozent auf 2,03 Milliarden Euro zurückging. Auch beim Umsatz hatten sich Analysten im Durchschnitt mehr erhofft.

Das Management bestätigte die Jahresprognose. Wegen der andauernden Konsumflaute dürften Umsatz und Bruttowarenwert (GMV) im schlimmsten Fall auf Vorjahresniveau verharren. 2023 hatte Zalando 14,6 Milliarden Euro als Bruttowarenwert ausgezeichnet und 10,1 Milliarden Euro erlöst. Co-Konzernchef Robert Gentz und Finanzchefin Sandra Dembeck stellen aber auch ein Plus von bis zu fünf Prozent in Aussicht. Der bereinigte operative Gewinn (Ebit) soll dagegen auf 380 bis 450 Millionen Euro steigen - nach knapp 350 Millionen im Jahr zuvor./ngu/mis