Umsatz und Nutzerzahlen sind rückläufig; die Zalando-Aktie ist auf ein neues Allzeittief gefallen. Gelingt das Comeback? Ein Blick in die Zahlen gibt Anhaltspunkte.

Zalando-Aktionäre habe es derzeit schwer: Noch im Juli 2021 erklomm die Aktie mit 105,90 Euro den höchsten Stand seit dem Börsengang vor knapp zehn Jahren. Das ist zweieinhalb Jahre her - und doch ewig weit weg. Denn inzwischen ist der Kurs ins andere Extrem gekippt. Zur Wochenmitte war die Aktie zwischenzeitlich auf 16,09 Euro abgestürzt; ein Crash von rund 85 Prozent. Damit unterbietet die Aktie auch die 21,50 Euro, zu denen sie an die Börse gekommen war, deutlich. Allzeittief. Sollten Anleger die Aktie weiter meiden oder bietet der Ausverkauf sogar eine Chance? Ein Blick in die Zahlen hilft, zu bewerten, ob die Aktie nun ein Schnäppchen oder zu Recht billig ist.