Borussia Dortmund erhöht erneut Prognose nach Einzug ins Champions League-Finale

DORTMUND (dpa-AFX) - Der Fußballclub Borussia Dortmund hat nach dem Einzug ins Finale der Champions League abermals seine Ergebnisprognose erhöht. Der BVB erwartet nun einen Jahresüberschuss des Konzerns zwischen 40 und 50 Millionen Euro, wie die Dortmunder am Mittwoch mitteilten. Zuletzt hatte der Fußball-Bundesligist die Prognose Mitte April mit dem Einzug ins Halbfinale erhöht und war damals von 33 bis 43 Millionen Euro ausgegangen. Am Dienstagabend folgte mit einem Sieg gegen Paris Saint-Germain der Finaleinzug. Da eine weitere Prognoseerhöhung am Markt wohl erwartet worden, reagierte die Aktie nur kurz und notierte zuletzt weiterhin fast 7 Prozent im Plus./niw/mis