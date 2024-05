Direkt zum Video auf YouTube

Wow! Der Dax ist auf dem Weg zum Allzeithoch. Auch heute schieben einige Werte stark an. So zum Beispiel eine Siemens Energy, klarer Spitzenreiter im Dax. Martin schaut auf die Gründe. Außerdem stehen die Aktien von Disney und Arista Networks im Fokus. Erstere wirkt nach den Zahlen angeschlagen, während Arista nach Quartalszahlen einen Sprung zeigt. Der Blick auf die Fakten hilft hier weiter. Mehr dazu heute in der Sendung.