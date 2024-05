Trotz zuletzt guter Quartalszahlen stagniert der Aktienkurs des Süßwarenkonzerns Mondelez seit Jahresanfang. Diese Konstellation eröffnet Tradern nun ein attraktives Chance/Risiko-Verhältnis mit 50 Prozent Gewinnpotenzial.

Mondelez: Wer Süßigkeiten nicht nur isst, sondern hin und wieder auch liest, was auf der Verpackung steht, wird sicher schon mal auf diesen Namen gestoßen sein. Denn zum Reich des global agierenden Unternehmens zählen Welt-Marken wie "Oreo", "Toblerone" oder "Milka". Ein süßes Geschäft, auch für Anleger. Die Mondelez-Aktie schwankt wenig und legte in den vergangenen fünf Jahren um fast 50 Prozent zu. Doch obwohl das Unternehmen mit den Zahlen für das erste Quartal die Erwartungen übertraf, reagierte der Aktienkurs darauf kaum. Für chancenorientierte Anleger bietet sich in der im Nasdaq 100 gelisteten Aktie deswegen jetzt eine interessante Chartsituation - mit zehn (ungehebelt) beziehungsweise sogar 50 Prozent (gehebelt) Kurspotenzial, wie unsere Analyse zeigt.