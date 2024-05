Direkt zum Video auf YouTube

Auch am Feiertag kann der Dax seine Stärke im Vergleich zu den US Indizes beibehalten. Das Allzeithoch ist schon wieder in Griffweite! Und das, obwohl einige große prozentuale Verluste in Dax-Werten auf der Anzeigetafel stehen. Martin erklärt, wie das zu interpretieren ist. Außerdem steht heute die Aktie von Uber im Fokus. Ein plötzlicher Quartalsverlust hat hier die Anleger verschreckt, während bei Robinhood die guten Ergebnisse gefiert werden. Arm Holdings hat ebenfalls sehr solides Zahlenwerk geliefert, aber die Aktie knickt ein. Der Grund ist schnell gefunden. Das und mehr heute in der Sendung.