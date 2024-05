EQS-News: Deutliches Umsatz- und operatives Ergebniswachstum im 1. Halbjahr 2023/24 // Starker Auftragseingang // Vorstand bestätigt Prognose für 2023/24

EQS-News: All for One Group SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Deutliches Umsatz- und operatives Ergebniswachstum im 1. Halbjahr 2023/24 // Starker Auftragseingang // Vorstand bestätigt Prognose für 2023/24



Deutliches Umsatz- und operatives Ergebniswachstum im 1. Halbjahr 2023/24 // Starker Auftragseingang // Vorstand bestätigt Prognose für 2023/24

Ungeprüfte Ergebnisse:

Umsatz steigt organisch um 5% auf 256,6 Mio. EUR (Okt 2023 – Mrz 2024: 243,4 Mio. EUR); Wiederkehrende Erlöse steigen um 8%; Anteil wiederkehrender Erlöse steigt auf 55% (Okt 2022 – Mrz 2023: 54%)

Lizenzerlöse (inkl. RISE-Provisionen) deutlich über Vorjahreszeitraum

RISE-Abschlüsse im 1. Quartal führen bereits im 2. Quartal zu deutlich erhöhten Auftragseingängen im Consulting und bei CONVERSION/4; Projektwelle ist sichtbar

EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) wächst um 34% auf 17,7 Mio. EUR; EBIT-Marge vor M&A-Effekten (non-IFRS) auf 6,9% gesteigert (Okt 2022 – Mrz 2023: 5,4%)

Nummer 1 im SAP Cloud-Business

Hauptversammlung beschließt Dividende von 1,45 EUR je Aktie

Prognose 2023/24 wird bestätigt

Filderstadt, 13. Mai 2024 – Die All for One Group SE, führender internationaler IT-, Consulting- und Service-Provider mit Fokus auf Lösungen und Leistungen rund um SAP, hat heute ihre ungeprüften vorläufigen Zahlen für den Zeitraum 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024 veröffentlicht.

Demzufolge hat die All for One im 1. Halbjahr 2023/24 einen Umsatz von 256,6 Mio. EUR erwirtschaftet, ein Plus von 5% gegenüber dem Vorjahreswert von 243,4 Mio. EUR. Nach einem sehr starken 1. Quartal mit einmaligen Provisionserlösen aus cloudbasierten SAP S/4HANA Lösungen (RISE) war das 2. Quartal durch eine gewisse Zurückhaltung in einigen Bereichen geprägt, die All for One nach einem starken Jahresendgeschäft erwartet hat.

Der Umsatz ist im 2. Quartal 2023/24 bei 122,8 Mio. EUR auf Vorjahresniveau, wobei die wiederkehrenden Erlöse um 5% gesteigert wurden. Das EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) war 6,7 Mio. EUR mit einer Marge von 5,4%.

Dennoch war das 2. Quartal geprägt von einem starken Auftragseingang; zahlreiche Neukunden konnten gewonnen und Verträge für Conversions geschlossen werden, die in den nächsten Quartalen zur Umsetzung kommen. Die besser planbaren wiederkehrenden Erlöse wurden im 1. Halbjahr um 8% gesteigert und stehen bereits bei 55% des Gesamtumsatzes.

»Der starke Auftragseingang im 1. Quartal – ob SAP RISE Neukunden in unseren Kernbranchen oder Conversions – freut uns sehr und bestätigt die Poleposition von All for One als führender Branchen- und Cloudspezialist«, kommentiert All for One Co-CEO Michael Zitz die Quartalszahlen. »Dabei zieht die Nachfrage nach unserem Transformations-Programm CONVERSION/4 und nach Consultingleistungen deutlich an«. Im Neukundenbereich konnte beispielsweise mit STADLER ein namhafter Premium-Anlagenbauer und Entsorgungsspezialist gewonnen werden, der in den nächsten Jahren in Beratungsleistungen und Cloud-Lösungen von All for One investieren wird.

»Die hohe Nachfrage nach Consultingleistungen aus dem gehobenen Mittelstand ermöglicht uns, unsere Regional Delivery Center zukünftig stärker einzubinden. So wollen wir unsere Marge weiter verbessern. Diese Entwicklung ist sehr erfreulich«, ergänzt Michael Zitz. Die wiederkehrenden Erlöse belaufen sich auf 140,3 Mio. EUR (plus 8%). Insbesondere bei den Cloud Services und Support Erlösen wird der Trend in Richtung Cloud sichtbar (plus 14% auf 70,1 Mio. EUR), während der Software Support mit 60,9 Mio. EUR (plus 3%) nur leicht angestiegen ist. Die Lizenzerlöse (inkl. RISE-Provisionen) liegen im 1. Halbjahr 2023/24 mit 18,4 Mio. EUR (plus 44%) über unseren Erwartungen und spiegeln insbesondere die steigende Nachfrage von Neu- und Stammkunden an cloudbasierten SAP S/4HANA Lösungen (RISE) wider.

»All for One ist die Nummer 1 im SAP Cloud Business – quantitativ wie qualitativ. Dies attestiert uns die SAP mit zahlreichen Partner Excellence Awards, zum Beispiel in den Kategorien Cloud Delivery oder Customer Value«, so Co-CEO Michael Zitz. »Dass immer mehr Kunden den Weg in die Cloud mit All for One gehen, freut uns und ist ein sicheres Zeichen für unseren Wachstumskurs«.

Bei guter Auftragslage ist der Umsatz im CORE Segment um 7% auf 227,1 Mio. EUR (Okt 2022 – Mrz 2023: 212,9 Mio. EUR) gestiegen und auch das EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) hat sich um 69% auf 14,6 Mio. EUR verbessert. Aufgrund der aktuell stärkeren Fokussierung der Kunden auf die dringend erforderliche Conversion im Kernsystem-ERP, lag die Auslastung bei den Fachbereichslösungen (Segment LOB) unter unseren Erwartungen. Der Umsatz verringerte sich um 6% auf 37,6 Mio. EUR (Okt 2022 – Mrz 2023: 40,2 Mio. EUR). Allerdings konnte das EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) mit 3,1 Mio. EUR (Okt 2022 – Mrz 2023: 4,6 Mio. EUR) weiterhin eine robuste Marge in Höhe von 8,2% erzielen.

Das EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) für die Gruppe stieg deutlich um plus 34% auf 17,7 Mio. EUR; mit einer Marge von 6,9% im 1. Halbjahr 2023/24 (1. Halbjahr 2022/23: 5,4%). Das EBIT lag bei 14,8 Mio. EUR; ein Plus von 11%. Das Periodenergebnis ist um 3% auf 9,9 Mio. EUR und das Ergebnis je Aktie auf 1,98 EUR um 4% gestiegen.

Die Eigenkapitalquote zum 31. März 2024 konnte auf 32% gesteigert werden (30. Sep 2023: 29%). Die Anzahl der Mitarbeiter liegt mit 2.786 zum 31. März 2024 leicht unter dem Vorjahresniveau (31. Mrz 2023: 2.820).

Mit Blick auf die Internationalisierungsstrategie und die Wachstumsziele der Gruppe wird auch weiter in die Mitarbeitergewinnung, -entwicklung und -bindung – insbesondere in den Regional Delivery Centern – investiert.

Voll auf Kurs: Prognose 2023/24 bestätigt

An der Prognose für das Geschäftsjahr 2023/24 hält der Vorstand weiterhin fest. Dazu Finanzvorstand Stefan Land: »Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, sind sehr gut aufgestellt und haben an den Effizienzstellschrauben umfassend gedreht – so beispielsweise die Forcierung des verstärkten Ausbaus unserer Regional Delivery Center in Polen, Ägypten und der Türkei. Mit Blick auf den vielversprechenden Auftragseingang und die anstehenden Projekte sind wir voll auf Kurs«.

Auf Grund der hervorragenden Positionierung im SAP-Umfeld und der im vergangenen Jahr umgesetzten Maßnahmen zur Optimierung und Weiterentwicklung geht der Vorstand unverändert davon aus, dass die All for One überproportional von einem wachsenden Markt für IT-Consulting und -Services profitieren wird. Dies soll sich in weiterem Umsatzwachstum bei einer höheren Profitabilität zeigen.

Der Vorstand der All for One erwartet auf Basis der aktuellen Kenntnisse und basierend aus einem verstärkten Auftragseingang aus den ersten abgeschlossenen RISE-Verträgen im 1. Quartal unseres Geschäftsjahres und der ausgezeichneten Positionierung im SAP-Umfeld beim Umstieg des Mittelstands in die Cloud ein Umsatzvolumen zwischen 505 Mio. EUR und 525 Mio. EUR (2022/23: 488 Mio. EUR). Das EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) soll sich in einer Spanne zwischen 32 Mio. EUR und 36 Mio. EUR (2022/23: 17,7 Mio. EUR) bewegen.

Auch der Mittelfristausblick mit robustem, organischem Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und einer Marge in einer Spanne von 7% bis 8% beim EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) bis zum Geschäftsjahr 2024/25 wird bekräftigt.

Ihren vollständigen Halbjahresfinanzbericht 2023/24 veröffentlicht die All for One Group SE planmäßig am 16. Mai 2024.

Ungeprüfte 6-Monats-Kennzahlen von Oktober 2023 bis März 2024 in Mio. EUR 10/2023 –

03/2024 10/2022 –

03/2023 +/- 01/2024 –

03/2024 01/2023 –

03/2023 +/- Umsatz 256,6 243,4 5% 122,8 123,0 0% Cloud Services und Support 70,1 61,6 14% 35,5 31,8 12% Software Lizenzen und Support 79,3 72,1 10% 33,2 34,1 -2% Consulting und Services 97,9 100,4 -2% 49,8 51,9 -4% CONVERSION/4 9,3 9,3 0% 4,3 5,2 -18% EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) 17,7 13,3 34% 6,7 7,0 -4% EBIT-Marge vor M&A-Effekten

(non-IFRS) in % 6,9 5,4 5,4 5,7 EBIT 14,8 13,4 11% 5,3 5,6 -6% EBIT-Marge in % 5,8 5,5 4,3 4,6 Periodenergebnis 9,9 9,6 3% 3,2 3,6 -11% Ergebnis je Aktie in EUR 1,98 1,91 4% 0,64 0,71 -10% in Mio. EUR 31.03.2024 30.09.2023 +/- Flüssige Mittel 42,9 62,6 -31% Eigenkapitalquote in % 32 29

Über die All for One Group SE

Die All for One Group ist ein internationaler IT-, Consulting- und Service-Provider mit starkem SAP-Fokus. Mit dem klaren Anspruch Technologie in konkreten Business Nutzen zu wandeln, begleitet und unterstützt das branchenspezialisierte Unternehmen seine mehr als 3.500 mittelständisch geprägten Kunden aus Deutschland, Österreich, Polen und der Schweiz bei der nachhaltigen Unternehmenstransformation auf ihrem Weg in die Cloud. Im Mittelpunkt steht dabei SAP S/4HANA als digitaler Kern rund um unternehmensweite und branchenspezifische Prozesse. Sowohl bei der Transformation auf SAP S/4HANA mittels dem innovativen Programm CONVERSION/4 als auch im SAP-Cloud-Business ist die All for One Group der führende SAP-Partner in Mittel- und Osteuropa.

Im Geschäftsjahr 2022/23 erzielte die All for One Group SE mit knapp 3.000 Mitarbeitenden einen Umsatz in Höhe von 488 Mio. EUR. Die Gesellschaft mit Hauptsitz in Filderstadt bei Stuttgart notiert im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.

