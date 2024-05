Kursparty: Die 19.000 fällt, wenn die Fed… | Gamestop | Zinssenkung | Gold | Börse Stuttgart

► Darum geht's im Video: In diesem Video sprechen Kemal Bagi (BNP Paribas) und Cornelia Frey (Senior Communication Manager, Boerse Stuttgart Group) über die jüngsten Entwicklungen bei der US-Notenbank, auf die Marktteilnehmer voller Spannung warten. Zudem sorgt Gamestop mit seinem Kurssprung für viel Aufmerksamkeit und erinnert ans Jahr 2021, als alle Augen auf den kleinen Wert gerichtet waren.



Timestamps:

00:00 ► DAX & Dow - die Ruhe vor dem Sturm?

02:21 ► So positionieren sich die Derivateanleger

03:15 ► Europa vs USA: Wer hat bei den Anlegern die Nase vorne?

05:15 ► Gamestop mit neuem Hype... ?!

08:08 ► Goldpreis - ist die Luft erst mal raus?

12:14 ► Ölpreis – Quo vadis?

13:22 ► Most actives BNP



