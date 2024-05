Uber steigt bei Delivery Hero ein und kauft Taiwan-Geschäft

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Der Taxi- und Lieferdienst Uber wird neuer Großaktionär von Delivery Hero und nimmt dem Berliner Start-up sein Geschäft in Taiwan ab.

Uber zahlt 950 Millionen Dollar für Foodpanda Taiwan, wie Delivery Hero am Dienstag mitteilte. Zugleich zeichnen die Amerikaner eine 300 Millionen Dollar (278 Millionen Euro) schwere Kapitalerhöhung und steigen dadurch mit knapp drei Prozent bei dem Lieferdienst ein. Der Preis für die 8,42 Millionen neuen Aktien liegt mit 33 Euro um 30 Prozent über dem Schlusskurs der Delivery-Hero-Aktie vom Montag.

Foodpanda Taiwan arbeitete nach Angaben des bisherigen Eigentümers in den zwölf Monaten bis Ende März operativ an der Gewinnschelle und kam auf einen Bruttowarenwert von umgerechnet 1,6 Milliarden Euro. Der Verkauf kommt überraschend. Delivery Hero will sich zwar seit längerem von der Taiwan-Tochter trennen. Im Februar hatte es in einem Magazinbericht allerdings geheißen, die Verkaufsverhandlungen mit Uber dafür seien wegen unterschiedlicher Preisvorstellungen geplatzt. Aus diesem Grund hatte das Unternehmen auch sein Südostasien-Geschäft nicht losbekommen. Es gilt wegen schwacher Zuwachsraten als Hemmschuh für die Entwicklung von Delivery Hero.

