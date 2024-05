GNW-Adhoc: Temenos führt Temenos Positions zur grundlegenden Veränderung von Bankgeschäften ein

^DUBLIN, Irland, May 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Temenos Community Forum

-- Temenos (SIX: TEMN) hat heute Temenos Positions vorgestellt, eine Lösung für die Finanzabwicklung, die darauf ausgelegt ist, den Bankbetrieb von Instituten mit komplexen Multi-Core-Systemen über mehrere Geschäftsbereiche hinweg sowohl im Privat- als auch im Firmenkundengeschäft zu verändern. Temenos Positions dient als Echtzeit-Quelle für die Pflege und den Austausch von Salden, Instrumenten und Finanzbewegungen in der gesamten Systemlandschaft einer Bank, unabhängig vom zugrunde liegenden Technologie-Stack. Auf diese Weise können die Banken das operationelle Risiko verringern, die finanzielle Effizienz steigern sowie komplexe Finanzprodukte und -dienstleistungen entwickeln und rasch auf den Markt bringen, wodurch sich die Rentabilität und das Kundenerlebnis verbessern. Viele Banken arbeiten heute mit Legacy-Technologien und mehreren Kernsystemen, die in Silos betrieben werden, und stehen bei der Kerntransformation vor großen Herausforderungen, da die gesamte IT-Landschaft ersetzt werden muss. Dies führt zu einer fehlenden 360-Grad-Sicht auf die Finanzpositionen in Echtzeit, zu hohen Integrations- und Abstimmungskosten und zur manuellen Verarbeitung. Mit Temenos Financial Positions können Banken ihre unmittelbaren Anforderungen an die betriebliche Effizienz erfüllen und gleichzeitig eine schrittweise Modernisierung einleiten, ohne ihre gesamte Kernbankplattform umstellen zu müssen. Temenos Positions besteht aus Temenos Banking-Funktionen und nutzt die jahrzehntelangen Investitionen in die Temenos Core Banking-Plattform. Diese Investition stellt sicher, dass sie den komplexen Anwendungsfällen für die Rückwertverarbeitung und mehrere Saldoarten nachkommen kann. Die Lösung ist für die serverlose Bereitstellung konzipiert - eine neue, schlankere und schnellere Methode für Temenos, Lösungen zu entwickeln und zu veröffentlichen. Mit dieser neuen Bereitstellungstechnologie werden Funktionen als einzelne Bibliotheken erstellt und bereitgestellt, was eine bis zu 30 % schnellere Bereitstellung ermöglicht und Cloud-native Bereitstellungen auf einer einzigen Datenbank unterstützt. Darüber hinaus ist die Lösung auf andere verwandte Bereiche wie Parteien und Preisgestaltung erweiterbar, was ihre Vielseitigkeit weiter erhöht. Jost Hoppermann, Hoppermann Advisory, dazu: ?Die meisten Banken sind mit einer Altlast von mehreren Kernsystemen aus verschiedenen Generationen belastet, und viele müssen die Koexistenz von alten und modernen Kernen verwalten. Mit Temenos Positions bietet Temenos eine schlanke Lösung, die dabei hilft, verschiedene architektonische Elemente zu isolieren, ältere Back-End-Funktionen abzulösen und neue Front-End-Funktionen reibungsloser hinzuzufügen. Eine Echtzeit-Datenquelle der Wahrheit ist unerlässlich für evolutionären Wandel (https://urldefense.com/v3/__https:/www.linkedin.com/pulse/evolutionary- architecture-digital-transformation-micro-hoppermann- mp10e?trackingId=dZsfj4oYknYRnYig299pWg*3D*3D&lipi=urn*3Ali*3Apage*3Ad_flagship3 _profile_view_base_recent_activity_content_view*3BZ7IV5wOzRA6qCW9qYdRPtQ*3D*3D__ ;JSUlJSUlJSU!!M3LOjqNU!Yz76rGnA10DPnnq5dxOpg_8RTgZ2qVHZEuHNLN6xW- kh4BZXEszKcfh3_hDaTgDFavcACr9EupqUcIEEBUYu8Q$) im Bankwesen. Dies wird den Banken auch helfen, den Kunden ein besseres Erlebnis zu bieten, mit Echtzeit- Updates zu den Kontoständen, was die Transparenz und das Vertrauen erhöht." Tony Coleman, Chief Technology and Innovation Officer bei Temenos, dazu: ?Die unangenehme Wahrheit für viele Banken ist, dass sie keine Echtzeit-Positionen oder Geldautorisierung im gesamten Unternehmen haben. Temenos Positions löst dieses Problem, indem es eine Echtzeit-Quelle für alle Salden und Mittelautorisierungen bietet. Da es für eine große Anzahl von Instrumenten und die Verarbeitung hoher Volumina entwickelt wurde, kann Temenos Positions große Mengen von Instrumenten effizient und in großem Umfang verarbeiten. Dies geschieht ohne die Verarbeitung des Geschäftsabschlusses, sondern durch einfaches Umdrehen des Datums, was es ideal für Banken mit großen Transaktionsvolumen macht." Über Temenos Temenos (SIX: TEMN) ist die weltweit führende Plattform für Composable Banking und unterstützt Kunden in 150 Ländern bei der Entwicklung neuer Bankdienstleistungen und moderner Kundenerlebnisse. Die leistungsstärksten Banken, die Temenos Software einsetzen, erreichen ein Kosten-Ertrags-Verhältnis, das fast halb so hoch ist wie der Branchendurchschnitt, und eine Eigenkapitalrendite, die das Zweifache des Branchendurchschnitts beträgt. Auch ihre IT-Ausgaben für Wachstum und Innovation sind doppelt so hoch wie der Branchendurchschnitt. Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com (http://www.temenos.com/). °