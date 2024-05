Wer nachhaltig investieren will, kann das nicht nur mit Aktien tun: Auch mit Anleihen hast du die Möglichkeit, Rendite zu erzielen, ohne dass dein Gewissen leiden muss. So genannte „Green Bonds“ versprechen, dass dein investiertes Geld in Projekte fließt, die der Umwelt helfen und das Klima schützen. Nur: Wie genau kann das kontrolliert werden? Was bringen dir grüne Anleihen? Und was musst du bei einer Investition beachten?

Über diese Fragen spricht Georg in dieser Episode mit Claudia Müller. Sie hat das Thema Nachhaltigkeit früher bei der Bundesbank betreut und sich dann mit dem Frauenfinanz-Netzwerk „Female Finance Forum“ selbständig gemacht.

Eine Übersicht der aktuell ausstehenden grünen Bundesanleihen findest du hier.

