Grand City Properties kehrt in Gewinnzone zurück

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Immobilienkonzern Grand City Properties hat zum Jahresauftakt wieder schwarze Zahlen geschrieben.

Der Gewinn belief sich im ersten Quartal unter anderem dank Mieterhöhungen auf 44 Millionen Euro, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Im Vorjahr stand infolge von Wertminderungen ein Verlust von zwölf Millionen Euro in den Büchern. "Wir sind mit einem starken operativen Ergebnis in das Jahr 2024 gestartet, was von einem soliden Mietwachstum getragen wurde", sagte Firmenchef Refael Zamir. Das für die Branche entscheidende operative Ergebnis (FFO I) sank um vier Prozent auf 45 Millionen Euro, was den Angaben zufolge hauptsächlich mit Anpassungen bei verzinslichen Anleihen zusammenhing. Der Vorstand sehe das Unternehmen gut aufgestellt, um die schwierigen Marktbedingungen gut zu überstehen.

(Bericht von Philipp Krach, redigiert von Thomas Seythal. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)