Original-Research: BHB Brauholding Bayern-Mitte AG (von GBC AG): KAUFEN

^ Original-Research: BHB Brauholding Bayern-Mitte AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu BHB Brauholding Bayern-Mitte AG Unternehmen: BHB Brauholding Bayern-Mitte AG ISIN: DE000A1CRQD6 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: KAUFEN Kursziel: 3,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2024 Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Schaffer; Cosmin Filker Geschäftsjahr 2023 erfolgreich abgeschlossen; Ergebnisentwicklung leidet unter starkem Kostendruck; Positiver Geschäftsausblick für das Geschäftsjahr 2024 Die BHB konnte das Geschäftsjahr 2023 mit einem Umsatz- und Absatzplus erfolgreich abschließen. Dabei haben alle Vertriebskanäle einen positiven Umsatz- und Absatzbeitrag geleistet. Insgesamt konnte eine Steigerung des Gesamtgetränke-absatzes von 198,4 thl auf 209,0 thl erzielt werden, was einer Steigerung von +5,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Gesamtabsatz umfasst dabei sowohl die Eigenproduktion als auch den Getränkeabsatz im Rahmen des Handelsgeschäfts. Letztlich erzielte die BHB Umsatzerlöse in Höhe von 18,83 Mio. EUR (2022: 16,66 Mio. EUR), was einer Umsatzsteigerung von +13,1% entspricht. Damit hat das Unternehmen die Umsatzprognose am oberen Ende der Unternehmensguidance (Prognosebandbreite in Mio. EUR: 16,02 bis 19,58) erreicht. Das im Geschäftsjahr 2023 erwirtschaftete EBITDA lag mit 2,10 Mio. EUR (Vorjahr: 2,10 Mio. EUR) auf dem Niveau des Vorjahres. Dabei führten gestiegene Beschaffungspreise zu einer erhöhten Kostenbelastung, was sich in einem Anstieg der Materialaufwandsquote von 36,9 % auf 39,0 % wiederfindet. Folglich sank die EBIT-DA-Marge von 12,6% auf 11,1%. Das Nachsteuerergebnis lag mit 0,24 Mio. EUR (VJ: 0,35 Mio. EUR) unter Vorjahresniveau. Dennoch schlägt die BHB auch für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 wieder eine Dividendenausschüttung an die Aktionäre vor. Demnach wird die BHB auf der diesjährigen Hauptversammlung am 28.06.2024 eine Gewinnausschüttung in Höhe von 0,19 Mio. EUR bzw. 0,06 EUR je Aktie vorschlagen, wie aus der Corporate News vom 20.03.2024 hervorgeht. Dies würde einer Ausschüttungsquote von 79,2 % (Vorjahr: 43,2 %) entsprechen. Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet die BHB, aufgrund des weiterhin herausfordernden Branchen- und Marktumfeldes, in etwa einen gleichbleibendes Absatzniveau, jedoch höhere Getränke-Umsatzerlöse basierend auf bereits vorgenommen Preisanpassungen. Konkret erwartet die Gesellschaft daher für das laufende Geschäftsjahr 2024 Bruttoumsatzerlöse in Höhe von 19,10 Mio. EUR. Bereinigt um die Biersteuer in Höhe von 0,7 Mio. EUR wird mit Nettoumsatzerlösen in Höhe von 18,40 Mio. EUR kalkuliert, auch hier mit einer Prognosebandbreite von +5% / -5%. Die BHB prognostiziert somit einen Nettoumsatz in einer Bandbreite von 18,15 Mio. EUR bis 20,06 Mio. EUR. Somit ist die Gesellschaft in Bezug auf die operative Geschäftsentwicklung 2024 positiv gestimmt. Für das laufende Geschäftsjahr 2024 rechnen wir mit einem Bruttoumsatz in Höhe von 19,36 Mio. EUR. Damit liegt unsere Umsatzschätzung innerhalb der Prognosebandbreite der BHB Brauholding. Analog zur positiven Umsatzprognose erwarten wir für das Geschäftsjahr 2024 ein EBITDA in Höhe von 2,34 Mio. EUR (EBITDA-Marge: 12,1 %), was ebenfalls innerhalb der Gudiance liegt, die eine EBITDA-Marge in Höhe von 12,1 % in Aussicht stellt. Für die Folgejahre erwarten wir ein E-BITDA in Höhe von 2,42 Mio. EUR im Jahr 2025 und in Höhe von 2,52 Mio. EUR im Jahr 2026. Perspektivisch erwarten wir insbesondere aufgrund von Skaleneffekten eine Verbesserung der Profitabilität. Dementsprechend wird für die Schätzjahre 2025 und 2026 davon ausgegangen, dass sich die bereits eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Produktivitätssteigerung positiv auf die zukünftige Ergebnis- und Margenentwicklung auswirken werden. Einerseits wirkt sich die Einbeziehung des Schätzjahres 2026 und somit die höhere zukünftige Umsatzbasis für die Stetigkeitsphase kurserhöhend aus. Dem steht jedoch ein marktbedingter Anstieg des risikolosen Zinssatzes auf 2,50 % (bisher: 2,00 %) gegenüber, wodurch sich die Kapitalkosten erhöht haben. Die beiden kursbeeinflussenden Effekte gleichen sich weitgehend aus, so dass sich ein nahezu unverändertes Kursziel von 3,50 EUR (alt: 3,51 EUR) ergibt. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/29775.pdf Kontakt für Rückfragen GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++

