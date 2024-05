DAX® - Durchatmen zum Wochenabschluss

Aufgrund der neuen Allzeithochs ging uns gestern der Platz für eine Analyse der Börsenstimmung aus. Donnerstags schauen wir sonst regelmäßig auf die Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII). Den Blick wollen wir heute nachholen. Im Vergleich zur Vorwoche hat sich die Stimmung unter den US-Privatanlegern kaum verändert, d. h. der Anteil, der „neutral“ gestimmten Investoren ist mit 35,9 % nach wie vor recht hoch. Unsere Interpretation dieses Wertes ist, dass es immer noch ein gewisses Investitionspotenzial gibt, welches an der Seitenlinie wartet. Dazu passend, haben gestern der S&P 500® sowie der Nasdaq-100® erneut neue Allzeithochs (5.325 bzw. 18.670 Punkte) erreicht. Im Gegensatz dazu gönnte sich der DAX® gestern eine Verschnaufpause. Die jüngsten beiden – fast deckungsgleichen – Tageshochs bei 18.893/18.891 Punkten gilt es zu überwinden, um die jüngste Rekordjagd fortzusetzen. Zunächst ist aber ein Luftholen wahrscheinlicher. Dennoch halten wir an dem Etappenziel in Form der runden 19.000er-Marke fest. Perspektivisch ergibt sich aus der Schiebezone seit März sogar ein kalkulatorisches Kursziel von 19.500 Punkten.

DAX® (Daily)

Quelle: Macrobond, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

