Original-Research: A.S Création Tapeten AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: A.S Création Tapeten AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu A.S Création Tapeten AG Unternehmen: A.S Création Tapeten AG ISIN: DE000A1TNNN5 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 17.05.2024 Kursziel: 19,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA Trotz erneutem Umsatzrückgang in Q1 leicht profitabel - Strategie und Finanzlage auf Herausforderungen eingestellt Die A.S. Création Tapeten AG hat gestern die Zahlen für das erste Quartal 2024 vorgelegt, die u.E. gemischt ausfielen. Obwohl die notwendige Erholung in der Nachfrage weiter auf sich warten lässt, sehen wir das Unternehmen strategisch und finanziell (Nettoliquidität 3,1 Mio. EUR, Cashbestand 15,9 Mio. EUR) gut aufgestellt die Wettbewerbsposition im aktuell herausfordernden Umfeld weiter zu verbessern. [Tabelle] Der Umsatz verlief nach Aussagen des Unternehmens enttäuschend. Er lag mit -9,5% erneut deutlich unter dem Vorjahreswert und konnte auch unsere Erwartung nicht erreichen. Auch wenn 2,3PP auf Währungseffekte zurückzuführen sind, ist die Nachfrage für Tapeten über alle Regionen hinweg weiter angespannt. Etwas ermutigend ist hingegen, dass im Kernmarkt Deutschland der Umsatzrückgang mit -3,3% am geringsten ausfiel. Hier zeichnete sich zuletzt neben Entspannungstendenzen am Immobilienmarkt auch beim Konsumklimaindex einen positiver Trend ab, wenngleich der absolute Wert sich mit -24,2 für Mai 2024 weiterhin auf einem niedrigen Niveau befindet. Dennoch sehen wir damit unsere Erwartung begründet, dass A.S. Création im Jahresverlauf auf einen leichten Wachstumspfad zurückkehren sollte. Wir rechnen jedoch nicht damit, dass das Unternehmen den Rückstand zu unserer Prognose für Q1 aufholt und haben unsere Schätzungen entsprechend leicht gesenkt. Die aktuellen Rahmenbedingungen treffen das Unternehmen jedoch nicht unvorbereitet, denn es hat als eines der ersten Unternehmen in unserem Coverage Universum die notwendigen Struktur- und Strategiemaßnahmen eingeleitet und umgesetzt. So zeigt sich die konsequente Ausrichtung der Produkt- und Vertriebspolitik auf margenstärkere Sortimentsteile sowie die Anpassungen in der Produktion in der deutlichen Verbesserung der Rohertragsmarge auf 51,9% (50,2% bezogen auf die Gesamtleistungen). Der absolute Rohertrag konnte trotz Umsatzrückgang nahezu konstant gehalten und unsere EBIT-Erwartung leicht übertroffen werden (0,1 Mio. EUR vs. 0,0 Mio. EUR). Im Rahmen der langfristigen Unternehmensstrategie CREATE 2030 wird das Unternehmen auch im laufenden Jahr die Produktionsverfahren weiter optimieren und den Anteil an hochwertigen und nachhaltigen Produkten im Gesamtangebot ausbauen. Zudem wird die Expansion im Bereich des E-Commerce sowie eine Sortimentserweiterung um ergänzende Produkte fortgesetzt und die Unterstützung der Handelspartner bei der Vermarktung der Erzeugnisse von A.S. Création intensiviert. Entsprechend wurde das Ziel, das Unternehmen in 2024 wieder in die Gewinnzone zu führen, bekräftigt und die Guidance bestätigt. Fazit: Das Unternehmen hat u.E. die strategisch richtigen Weichen gestellt, um bei einem Anziehen der Nachfrage wieder profitabel wachsen zu können. Wir bestätigen daher Kursziel und Rating für die A.S. Création Tapeten AG.