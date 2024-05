Aktien Frankfurt Schluss: Dax gelingt am Feiertag positiver Wochenauftakt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Pfingstmontag haben die Kurse am deutschen Aktienmarkt leicht zugelegt. Nach einem an Impulsen armen und von geringen Börsenumsätzen geprägten Handel schloss der Leitindex Dax 0,35 Prozent höher bei 18 768,96 Punkten. Gesucht waren vor allem Schwergewichte wie SAP , Siemens , Airbus und Deutsche Telekom .

Damit blieb das Börsenbarometer in Reichweite der Marke von 19 000 Zählern, die der Dax bislang noch nicht überwinden konnte. Knapp unter dieser hatte der Index in der Vorwoche ein Rekordhoch erreicht. Der MDax der mittelgroßen Werte schloss am Montag mit 0,15 Prozent im Plus bei 27 482,05 Zählern.

Aus Branchensicht standen Autowerte im Anlegerfokus, nachdem die Analysten von Morgan Stanley einige Umstufungen vorgenommen hatten. So hoben sie die Aktien von Mercedes-Benz auf 'Overweight' und senkten die Papiere von Porsche AG sowie die Vorzugsaktien von Volkswagen jeweils auf 'Underweight'. Für den Autosektor nahmen die Experten der US-Investmentbank eine "vorsichtige" Haltung ein, was die dortigen Aktienkurse nachgeben ließ./bek/he