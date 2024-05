Aktien New York Schluss: Dow fällt unter 40 000 Punkte - Nasdaq legt zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich zum Wochenstart in unterschiedlicher Verfassung gezeigt. Während die Technologiewerte an der Nasdaq zulegten, geriet der Leitindex Dow Jones Industrial am Montag nach einem Rekord im frühen Handel in den Rückwärtsgang. Er schloss 0,49 Prozent tiefer bei 39 806,77 Punkten und rutschte damit wieder unter die 40 000-Punkte-Marke, die er in der vergangenen Woche erstmals überwunden hatte.

Im Technologiesektor kam wenige Tage vor der Quartalsbilanz von Nvidia wieder vermehrt Fantasie für das Megathema Künstliche Intelligenz auf. Davon angetrieben stieg der von Tech-Werten geprägte Nasdaq 100 um 0,69 Prozent auf 18 674,19 Punkte. Ihm gelang zwischenzeitlich über 18 700 Punkten ein Rekord. Nur der S&P 500 war äußerst knapp an einer Bestmarke gescheitert. Der marktbreite Index legte am Montag um 0,09 Prozent auf 5308,13 Zähler zu./tih/he