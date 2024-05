beginnt am 20. Mai mit dem Online-Verkauf des " elektrischen Salzlöffels ", eines Löffels, der mit Hilfe von Strom den Salz- und Umami-Geschmack verstärkt*1

Mit diesem neuen Geschäftsfeld will Kirin das gesellschaftliche Problem der übermäßigen Salzaufnahme lösen. Die Löffel mit einer einzigartigen Stromwellenform, die den Salz- und Umami-Geschmack von natriumarmen Lebensmitteln verstärkt, sind jetzt online erhältlich.

Der Verkauf ist zunächst auf 200 Stück begrenzt, wird aber ab Juni fortgesetzt

Kirin Holdings Company, Limited (Kirin) wird am Montag, den 20. Mai 2024, in seinem offiziellen Online-Shop ( https://electricsalt.shop.kirin.co.jp/ ) als neues Geschäftsfeld im Bereich Gesundheitswissenschaften (Health Science Business) ein begrenztes Angebot von 200 Einheiten des elektrischen Salzlöffels einführen, der den salzigen und Umami-Geschmack von natriumarmen Lebensmitteln mit der Kraft des Stroms verstärkt. https://electricsalt.shop.kirin.co.jp/ ). Darüber hinaus wird eine begrenzte Anzahl von Geräten ab Juni in den Geschäften von Hands Inc. erhältlich sein.

Dieses Besteck ist mit einer Technologie ausgestattet, die den salzigen Geschmack beim Verzehr von natriumarmen Lebensmitteln um das 1,5-fache *2,3 verstärkt. Die Technologie wurde in Zusammenarbeit mit dem Dr. Homei Miyashita-Labor der Meiji-Universität in der Abteilung für Grenzmedienwissenschaften der Fakultät für interdisziplinäre mathematische Wissenschaften (Miyashita-Labor) entwickelt. Mit diesem Gerät wollen wir eine Gesellschaft verwirklichen, in der die Menschen ihr Leben auf köstliche Art und Weise verbessern können.

1. Das 3. Neurostimulationsschnittstellen-Forschungstreffen. März 2023

"Einfluss der elektrischen Geschmackswellenform, die den Salzgehalt von natriumarmen Lebensmitteln verstärkt, auf den Umami-Geschmack". 2. KIRIN Pressemitteilung vom 11. April 2022 https://www.kirinholdings.com/jp/newsroom/release/2022/0411_01.html 3. Veränderung der Bewertung der Salzintensität bei einer Probe, die ein normales Lebensmittel imitiert, und einer Probe mit 30 % weniger Salz. Getestet mit Essstäbchen, die mit der Electric-Salt-Technologie ausgestattet sind (Stromstärke 0,1~0,5 mA). Einunddreißig Männer und Frauen im Alter von 40 bis 65 Jahren, die gegenwärtig oder in der Vergangenheit Salz reduziert haben, wurden nach der wahrgenommenen Salzintensität beim Verzehr des Testessens befragt. 29 der 31 Befragten gaben an, dass der Salzgehalt zugenommen habe.

Das Problem des "übermäßigen Salzkonsums" bei Japanern und die Unzufriedenheit mit dem Geschmack von natriumarmen Lebensmitteln

Die tägliche Salzaufnahme der Japaner ab 20 Jahren beträgt 10,1 g*4 , und liegt damit weit über der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlenen Salzaufnahme von 5,0 g*5 . Darüber hinaus hat die Salzaufnahme das Ziel des "Gesunden Japans 21 (2. Stufe)*6 für alle Altersgruppen über 20 Jahre sowohl bei Männern als auch bei Frauen*7 nicht erreicht. Die Zielvorgabe wird in der 3. Stufe weiter gesenkt, so dass die "übermäßige Salzaufnahme" laut dem Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales das wichtigste Ernährungsproblem der japanischen Bevölkerung darstellt.

In unserer Fragebogenerhebung unter Personen, die sich derzeit natriumarm ernähren oder dies beabsichtigen*8 , waren etwa 60 % der Befragten der Meinung, dass es Probleme mit natriumarmen Lebensmitteln gibt, und von diesen Personen waren etwa 80 % mit dem Geschmack unzufrieden. Wenn eine natriumarme Ernährung auf eine besser schmeckende Weise fortgesetzt werden kann, könnte dies zu einer Verbesserung der Ernährungssituation führen.

4. Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales Nationale Gesundheits- und Ernährungserhebung 2019 5. WHO-Leitlinien 2012 6. Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales Initiative für eine Lebensmittelumweltstrategie https://sustainable-nutrition.mhlw.go.jp/contents/sodium 7. Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales Grundlegende Politik für die umfassende Förderung der Gesundheit der Bevölkerung

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kenkounippon21_00006.html 8. Zielgruppe: Männer und Frauen im Alter von 40-79 Jahren, die im Großraum Tokio leben (N=4.411) Format: Web-Umfrage Etwa 47 % aller Befragten ernähren sich natriumarm oder beabsichtigen, dies zu tun.

Der " elektrische Salzlöffel " spricht soziale Fragen und Verbraucherbedürfnisse an

Der " elektrische Salzlöffel " ist ein Besteck, das auf der Grundlage des Konzepts "ein Leben mit köstlichem Essen für alle Menschen" entwickelt wurde, um soziale Probleme anzugehen und die Bedürfnisse der Verbraucher nach natriumarmen Lebensmitteln zu erfüllen.

In unserer Umfrage *9 nannten die Befragten, die ihren Salzkonsum reduzieren wollen, an erster Stelle Ramen-Nudeln und an zweiter Stelle Miso-Suppe als die "Lebensmittel, die sie gerne mit einem kräftigen Geschmack statt mit einem schwachen Geschmack essen würden". Dies deutet darauf hin, dass es ein Bedürfnis gibt, Ramen mit starkem Geschmack zu essen, als "Belohnung" für den Verzicht auf Ramen aufgrund ihrer Bemühungen, den Salzkonsum zu reduzieren, sowie ein Bedürfnis, Lebensmittel, die täglich gegessen werden, wie "Suppe", auf köstliche Weise zu genießen.

Mit Blick auf die Kommerzialisierung von Electric Salt haben wir die Entwicklung von Geschirr wie Essstäbchen und Schüsseln fortgesetzt, aber wir haben beschlossen, zunächst einen "Löffel" zu entwickeln und zu vermarkten, um die technischen Merkmale und die Mahlzeiten zu berücksichtigen, für die es einen hohen Verbraucherbedarf gibt.

9. Kirin Umfrage Zeitraum: Januar 2022 Zielgruppe: 120 Männer und Frauen im Alter von 30 bis 69 Jahren, die versuchen, den Salzkonsum zu reduzieren Format: CLT-Umfrage, Mehrfachnennungen möglich. Pressemitteilung zu den Ergebnissen dieser Untersuchung (Montag, 11. April 2022) https://www.kirinholdings.com/jp/newsroom/release/2022/0411_01.html

Produktübersicht, Verkaufsmethode und Kommentare des Entwicklers Produkt Name des Produkts Elektrischer Salzlöffel Abmessungen Ca. B250 x T38 x H25 (mm) Gewicht Ca. 60g (ohne Batterien) Stromversorgung 3V Lithiumbatterie (CR2) Preis 19.800 Yen (einschl. MwSt.) Eigenschaften Ein schwacher elektrischer Strom wird von der Spitze des Löffels zum Essen geleitet, um den Geschmack der Mahlzeit* zu verbessern, einschließlich des salzigen und umami Geschmacks. Wir haben die Technologie so verbessert, dass der Löffel auf natürliche Weise am Esstisch verwendet werden kann, und haben das Gerät mit dem Schwerpunkt auf Benutzerfreundlichkeit und Haltbarkeit entwickelt. * Es gibt individuelle Unterschiede in der Erfahrung. Außerdem kann das Gefühl je nach Gericht variieren So benutzt man ihn Schalten Sie das Gerät mit dem Schalter am Griff des Löffels ein, wählen Sie die gewünschte Intensität (4 Stufen), und verwenden Sie den Löffel wie einen normalen Löffel. Einzelheiten https://electricsalt.shop.kirin.co.jp/electricsalt-spoon/product/ES-S001/ * Es gibt bestimmte Bedingungen, unter denen dieses Produkt nicht verwendet werden darf (z. B. Minderjährige und Personen mit einem Herzschrittmacher oder einem anderen medizinischen elektrischen Gerät). Bitte lesen Sie die "Sicherheitsvorkehrungen" im offiziellen Online-Shop oder auf der Produktverpackung. Empfehlung Er kann für Suppen mit vielen Zutaten, Curry, gebratenen Reis, Essen in einer Schüssel, Ramen-Nudeln und andere Mahlzeiten im Allgemeinen verwendet werden. Verkaufsmethode 1. Offizieller Online-Shop ( https://electricsalt.shop.kirin.co.jp/ ) Anfängliches Verkaufsvolumen 200 Einheiten (geplant) * Bitte bewerben Sie sich über die Produktkaufseite des offiziellen Online-Shops. * Wenn die Anzahl der Bewerbungen die Anzahl der zu verkaufenden Einheiten übersteigt, wird der Verkauf per Losverfahren durchgeführt. Bewerbungszeitraum Monday, May 20, 2024 - Sunday, June 2, 2024 * Im Falle einer Verlosung werden alle Bewerber am Donnerstag, den 6. Juni, benachrichtigt. Versandzeitraum Mitte Juni 2024 * Der Verkauf wird voraussichtlich nach Juni fortgesetzt. Wir werden dies zu gegebener Zeit im offiziellen Electric Salt Online Store bekannt geben. 2. Hands Inc Verkaufsbeginn Juni 2024 (geplant)

* Weitere Informationen finden Sie auf der Website/ in der Pressemitteilung von Hands Inc.

(URL: https://shinjuku.hands.net/item/7f/7f-14.html ) Kommentare des Entwicklers Ai SATO Health Science Business Division, New Business Group Menschen, die versuchen, ihren Salzkonsum zu reduzieren, sagen oft: "Ich weiß, wie wichtig es ist, den Salzkonsum zu reduzieren, aber es ist zu schwer für mich, damit weiterzumachen." Dies hat uns dazu veranlasst, 2019 mit der Forschung und Entwicklung von Electric Salt zu beginnen, was schließlich nach mehr als 5 Jahren zur Vermarktung des Produkts geführt hat. Ich hoffe, dass Menschen, die Schwierigkeiten haben, mit der Salzreduzierung zu beginnen oder sie fortzusetzen, Electric Salt als Hilfsmittel nutzen werden, um eine breite Palette von Mahlzeiten zu genießen und ihr Leben mit der Ernährung zu bereichern.

Zukünftige Entwicklung von " Electric Salt "

Kirin wird weiterhin die Entwicklung von anderem Besteck als Löffeln und natriumarmen Menüs vorschlagen, und wir werden mit Unternehmen und lokalen Behörden zusammenarbeiten, um die Verwendung von Electric Salt und seinen Markt zu erweitern. Ziel von Electric Salt ist es, Dienstleistungen anzubieten, die es den Verbrauchern ermöglichen, gesunde, köstliche und genussvolle Lebensmittel zu essen und eine gesunde und glückliche Gesellschaft zu verwirklichen.

Über Kirin Holdings

(Geschäftsbereiche Food & Beverages), Bereiche Pharmazie (Geschäftsbereich Pharmaceuticals), und Gesundheitswissenschaften (Geschäftsbereich Health Science) sowohl in Japan als auch weltweit.

Die Wurzeln von Kirin Holdings gehen auf die 1885 gegründete Japan Brewery zurück. Aus der Japan Brewery wurde 1907 die Kirin Brewery. Seitdem hat das Unternehmen sein Geschäft mit den Kerntechnologien Fermentation und Biotechnologie ausgebaut und ist in den 1980er Jahren in das Pharmageschäft eingestiegen, das nach wie vor ein globales Wachstumszentrum ist. 2007 wurde die Kirin Holdings als reine Holdinggesellschaft gegründet und konzentriert sich derzeit auf den Ausbau des Bereichs Health Science.

Im Rahmen der Kirin Group Vision 2027 (KV 2027), einem langfristigen Managementplan, der 2019 eingeführt wurde, strebt die Kirin Group an, "ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Gemeinsamen Wertschöpfung* zu werden, das in unserer Welt von Lebensmitteln und Getränken bis hin zu Arzneimitteln Werte schafft." Auch in Zukunft wird die Kirin Group ihre Stärken nutzen, um durch ihre Geschäfte sowohl soziale als auch wirtschaftliche Werte zu schaffen, mit dem Ziel, ein nachhaltiges Wachstum des Unternehmenswertes zu erreichen.

*: Gemeinsame Wertschöpfung. Kombinierter Mehrwert für die Verbraucher und die Gesellschaft insgesamt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240519471901/de/

Pressekontakt

Abteilung für Konzernkommunikation

Kirin Holdings Company, Limited

Nakano Central Park South, 4-10-2 Nakano, Nakano-ku, Tokio

+81-3-6837-7028

https://www.kirinholdings.com/en/

kirin-cc@kirin.co.jp

Kirin Electric Salt Kundenzentrum (zuständig für Electric Salt, Health Science Division, Kirin Holdings Company, Limited)

TEL +81-120-110-293 (wochentags 9:00-17:00 Uhr) *außer Sylvester und Neujahr (31.12.-3.1.)

E-Mail-Adresse: support@electricsalt.shop.kirin.co.jp

Offizielle Website von Electric Salt: https://electricsalt.kirin.co.jp/

