EQS-HV: SPORTTOTAL AG: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 13.06.2024 in Köln mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

SPORTTOTAL AG Köln ISIN DE000A1EMG56 / WKN A1EMG5 Berichtigung der am 6. Mai 2024 veröffentlichten Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der SPORTTOTAL AG am 13. Juni 2024 Mit Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 6. Mai 2024 hat der Vorstand die Aktionäre der SPORTTOTAL AG für Donnerstag, den 13. Juni 2024, um 10:00 Uhr (MESZ), zur ordentlichen Hauptversammlung der SPORTTOTAL AG eingeladen. Hiermit weisen wir darauf hin, dass aufgrund eines redaktionellen Versehens in der Bekanntmachung zwei Formulierungen in ABSCHNITT D nicht korrekt bzw. eindeutig abgedruckt sind. Aus Gründen rechtlicher Vorsicht werden diese beiden Formulierungen mit folgender, durch Unterstreichung gekennzeichneter Klarstellung berichtigt: 1. Der letzte Absatz in ABSCHNITT D - Ziffer „2. Virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz und HV-Portal“ lautet berichtigt: Ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldete Aktionäre und ihre Bevollmächtigten können die Hauptversammlung am Donnerstag, den 13. Juni 2024, ab 10:00 Uhr über das passwortgeschützte HV-Portal der Gesellschaft unter folgender Internetadresse https://sporttotal.com/ir-hauptversammlung.php in Bild und Ton verfolgen. Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten können ihr Stimmrecht ausschließlich im Wege der elektronischen Kommunikation, wie nachfolgend näher bestimmt, ausüben. 2. ABSCHNITT D - Ziffer „5.6 Möglichkeit des Widerspruchs gegen Beschlüsse der Hauptversammlung“ - Unterpunkt „Auslage von Unterlagen“ lautet berichtigt: Der festgestellte Jahresabschluss der SPORTTOTAL zum 31. Dezember 2023, der vom Aufsichtsrat gebilligte Konzernabschluss und der Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2023 sowie der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 (jeweils zu Tagesordnungspunkt 1), die Berichte des Vorstands zu den Tagesordnungspunkten 6 und 7 sowie weitere Unterlagen, einschließlich der In-formationen gemäß § 124a AktG , können unter https://sporttotal.com/ir-hauptversammlung.php eingesehen werden. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorbezeichneten Unterlagen zugesandt beziehungsweise ausgehändigt. Schließlich liegen diese Unterlagen, entsprechend § 13 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft, von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft, Am Coloneum 2, 50829 Köln, zur Einsicht der Aktionäre aus. Schließlich liegen diese Unterlagen, entsprechend § 13 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft, von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft, Am Coloneum 2, 50829 Köln, zur Einsicht der Aktionäre aus. Im Übrigen bleibt die am 6. Mai 2024 im Bundesanzeiger veröffentlichte Fassung unverändert. Von einer erneuten Wiedergabe wird daher abgesehen. Köln, im Mai 2024 SPORTTOTAL AG Der Vorstand