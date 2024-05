OTS: Bertrandt AG / Bertrandt erwirbt spanisches Unternehmen Centum Digital / ...

Bertrandt erwirbt spanisches Unternehmen Centum Digital / Internationalisierung und Digitalisierung im Rahmen der Wachstumsstrategie vorantreiben Ehningen (ots) - Bertrandt stärkt seine fortschreitende Internationalisierung sowie seine Kompetenz in Non-Automotive-Branchen mit der Akquisition der spanischen Firma Centum Digital. Das Unternehmen fokussiert sich unter anderem auf die Bereiche Qualitätssicherung, Cyber Security und Systems Engineering. Zur Stärkung der Präsenz auf dem spanischen Markt und zur Erweiterung des Know-hows hat Bertrandt Centum Digital, ein dynamisches und zukunftsorientiertes Unternehmen mit Sitz in Madrid, erfolgreich übernommen. Die Übernahme wurde am 21. Mai abgeschlossen und ist ein bedeutender Meilenstein für beide Unternehmen. "Bertrandt und Centum Digital verbindet eine langjährige Partnerschaft, die nun in der Übernahme gipfelt. Wir freuen uns sehr, mit Centum Digital den Bertrandt Konzern zu verstärken. Gemeinsam können wir die Anforderungen unserer Kunden bestmöglich erfüllen", sagt Michael Lücke, Mitglied des Vorstands der Bertrandt AG. Centum Digital wurde 2005 in Madrid gegründet und ist eine Expert*innenorganisation für Qualitätssicherung, Dienstleistungen für Mobilfunkprovider, Cyber Security, Systems Engineering, critical Software Development und Smart Factory. Die Kunden kommen hauptsächlich aus der internationalen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie sowie der spanischen Telekommunikationsbranche. "Der Zusammenschluss mit Bertrandt ist für uns eine große Chance, die immer komplexeren und größeren Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen. Wir freuen uns darauf, zur globalen Vision und Zielsetzung von Bertrandt beizutragen", sagt Igor Amantegui, CEO von Centum Digital. Die Akquisition steht im Einklang mit der Wachstumsstrategie von Bertrandt, die sich auf Internationalisierung, Digitalisierung und Innovationsbeschleunigung konzentriert. Die Bedingungen der Übernahme bleiben vertraulich. Erfahren Sie mehr unter: https://www.bertrandt.com/ Pressekontakt: Bertrandt AG Birkensee 1 71139 Ehningen Julia Schmid Corporate Communications Mobil: +49 (0)16098628706 E-Mail: mailto:julia.schmid@bertrandt.com http://www.bertrandt.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/14016/5784353 OTS: Bertrandt AG