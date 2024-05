Roche will in drei Jahren 125 neue diagnostische Tests lancieren

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Pharma- und Diagnostikriese Roche will in den nächsten drei Jahren rund 125 neue diagnostische Tests auf den Markt bringen.

Der Chef der Roche-Diagnostiksparte, Matt Sause, bekräftigte am Mittwoch auf einer Investorenveranstaltung in London die Jahresprognose des Geschäftsbereichs: Der Umsatz des Basisgeschäfts ohne Covid-bezogene Verkäufe soll 2024 währungsbereinigt um einen mittleren bis hohen einstelligen Prozentbetrag steigen und der bereinigte operative Gewinn soll stärker anziehen. Die Diagnostiksparte trug im Vorjahr mit 14,1 Milliarden Franken Verkaufserlös nahezu ein Viertel zum Roche-Konzernumsatz bei.

Ende des laufenden Jahres will Roche das erste vollautomatische Massenspektrometer für diagnostische Anwendungen auf den Markt bringen. Im weltgrößten Gesundheitsmarkt USA soll es dann 2025 verfügbar sein. Der Markt für diese Anwendungen, den Roche aktuell mit drei Milliarden Franken beziffert, dürfte in den nächsten fünf Jahren im Schnitt um fünf Prozent wachsen. Im Jahr 2031 peilt Roche einen Marktanteil von 25 Prozent an. Massenspektrometrie ist eine vor allem in der Forschung eingesetzte Analysemethode etwa zur Bestimmung von chemischen Verbindungen.

Der insbesondere für seine Krebstherapien bekannte Roche-Konzern ist auch der weltgrößte Anbieter von Geräten, Verfahren und Verbrauchsgütern zur Bestimmung von Krankheiten.

