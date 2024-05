Danaher - Flagge + SKS = doppelter Rückenwind

In Bezug auf die Danaher-Aktie hatten wir zuletzt mehrfach die Relevanz der Schlüsselzone bei rund 250 USD betont. Zur Erinnerung: Hier fällt der Korrekturtrend seit Anfang 2022 (akt. bei 246,28 USD) mit der 200-Wochen-Linie (akt. bei 255,35 USD) zusammen. Im Verlauf der vergangenen Woche gelang dem Papier nun der Befreiungsschlag, was zwei wichtige Konsequenzen nach sich zieht. Zum einen kann die Kursentwicklung der letzten zweieinhalb Jahre damit als große, trendbestätigende Flagge interpretiert werden (siehe Chart). Zum anderen liegt eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation vor. Beide Kursmuster lassen nicht nur auf den nächsten Aufwärtsimpuls hoffen, sondern legen perspektivisch ein Wiedersehen mit dem bisherigen Allzeithoch bei 333,96 USD nahe. Der beschriebene Ausbruch wird von einem frischen MACD-Kaufsignal und von der Relativen Stärke nach Levy bestätigt, welche seit Ende Januar wieder stabil über dem Schwellenwert von 1 notiert und somit einen Haussetrend signalisiert. Um die aktuelle Steilvorlage nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, nicht mehr in den eingangs beschriebenen, alten Abwärtstrend zurückzufallen.

Danaher (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Danaher

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

