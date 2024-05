Entspannt ins lange Wochenende | NVIDIA bald im Dow Jones? Decker und Ross Stores ziehen an.

Die Handelsvolumen dürften vor dem langen Wochenende dünn sein. Die Wall Street ist am Montag wegen des Memorial Day-Feiertags geschlossen. Wie zahlreiche Medien berichten, ist NVIDIA nach dem am 7. Juni umgesetzten Aktiensplit ein Kandidat für die Aufnahme in den Dow Jones. Die Aktien von Deckers (Uggs und Hoka) und Ross Stores tendieren nach den soliden Ergebnissen freundlich. Bei Intuit und Workday sehen wir wegen gemischter Aussichten Abgabedruck.



00:00 - Memorial Day

00:45 - Aktienmarkt im Überblick: NVIDIA bald im Dow Jones?

03:38 - Verbrauchervertrauen Michigan | Einzelhandelswerte

05:08 - Ausblick auf kommende Woche | u. a. Salesforce, HP, Dell

09:07 - Deckers (Uggs und Hoka) | Ross Stores

11:57 - NVIDIA | Intuit | Workday

14:09 - Unternehmensmeldungen | u. a. McDonald’s, Ford, Tesla

17:17 - Alibaba | Boeing

18:57 - Starwood Capital | Krypto

